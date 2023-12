APK AG bereit für den Bau einer neuen Newcycling-Großanlage

Starke Investoren, erfolgreiche Zertifizierung, vereinbarte Produktlieferungen.

Die APK AG geht strategisch gestärkt in das kommende Jahr. 2023 nutzte das Unternehmen aus Merseburg/Leuna, um Schlüsselelemente für die erfolgreiche Expansion sowie die Planung und den Bau der nächsten Newcycling-Großanlage in Stellung zu bringen. Starke Investoren wie LyondellBasell und Kirkbi A/S, erfolgreiche ISO-Zertifizierungen und erste Lieferverträge bilden eine optimale Basis für die weitere Planung und den Baustart 2024.

„Mit ihren Initiativen für verbindliche Rezyklatverwendung im Verpackungssegment und künftig im Automobilbereich schafft die Europäische Kommission einen idealen Rahmen für unsere Expansion und den Bau weiterer Werke mit unserer werkstofflichen, lösemittelbasierten Newcycling®-Technologie,“ erläutert Dr. Robert Marx, Chief Technology Officer (CTO) der APK AG, die Rahmenbedingungen der Expansion.

LyondellBasell, ein weltweit führendes Unternehmen der chemischen Industrie, und Kirkbi A/S, die familiengeführte Holding- und Investmentgesellschaft der Marke Lego, unterzeichneten Anfang 2023 eine Vereinbarung, um mit der APK AG und weiteren Kapitalgebern 130 Millionen Euro in das nächste große Newcycling-Werk zu investieren. Aus gemischten Abfällen flexibler Kunststoffverpackungen sollen hochwertige LDPE-Rezyklate gewonnen werden. LDPE Rezyklate von hoher Qualität sind nicht nur im Verpackungsmarkt ein zunehmend begehrter Rohstoff. Mit aktuellen Kommissionsplänen für die Recyclingfähigkeit von Fahrzeugen und Quoten für die Verwendung von Rezyklaten werden der Bedarf und das Interesse der Automobilindustrie rasant steigen.

Einen internen Meilenstein von zentraler Bedeutung konnte die APK AG im Sommer 2023 passieren: TÜV Rheinland zertifizierte die APK AG gemäß ISO-Norm 9001 Qualitätsmanagement. Damit verfügt die APK AG nun über die Zertifizierungen der ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme, der ISO 14001 Umweltmanagementsysteme und der ISO 50001 Energiemanagementsysteme. Dies sind wichtige Qualifikationen für die geplante Expansion und von zentraler Bedeutung für Investoren. „Mit seinen Dienstleistungen begleitet TÜV Rheinland den Aufbau einer effizienten Kreislaufwirtschaft. Daher freuen wir uns, wenn wir durch die erfolgreiche Zertifizierung für Vertrauen in innovative und wachsende Unternehmen sorgen können, die zu umweltbezogener Nachhaltigkeit beitragen wollen,” kommentiert Sebastian Vorthmann, Teamleiter Automotiv & Transportation / Lead Auditor, TÜV Rheinland Cert GmbH.

Über diese Meilensteine hinaus konnte bereits über die Hälfte der LDPE-Rezyklatproduktion des nächsten Werkes verkauft werden. 2024 werden die Planung und der Bau der Newcycling-Großanlage entscheidend voranschreiten. „Anfang des kommenden Jahres werden wir weitere Informationen zum Standort und zu den Kapazitäten unseres neuen Werkes teilen. 2024 wird ein extrem spannendes Jahr für die APK AG und die Newcycling-Technologie“, kommentiert CTO Dr. Robert Marx.

Quelle: APK AG