ANDRITZ liefert sechs Shredder für eine Shredder- und Waschanlage von Krones

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ erhielt von der Krones AG, Deutschland, den Auftrag zur Lieferung von sechs ADuro S-Shreddern für eine Shredder- und Waschanlage zum Recyceln von Polypropylen (PP) im Südosten der USA. Die Shredder werden in zwei Linien installiert. Die Inbetriebnahme der ersten Linie wird 2024 erfolgen.

Die Shredder basieren auf einem Trockenmahlverfahren, das im Vergleich zu den in solchen Anwendungen üblichen Nassmahlsystemen mit einem geringeren Feinanteil, einer längeren Lebensdauer der Verschleißteile und somit geringeren Kosten einhergeht. Die ADuro S-Shredder werden das Material auf eine Partikelgröße von weniger als 15 mm zerkleinern.

Thomas Gemeiner, Director Global Product Management and After Sales Service, ANDRITZ Recycling, betont die Vorteile: „Die ADuro S 2400-Shredder bieten außergewöhnlich hohe Kapazitäten und halten den Energieverbrauch durch eine intelligente Nachdrückersteuerung auf einem Minimum. Die einzigartige Möglichkeit, den Schneidspalt einzustellen, ohne die Maschine öffnen zu müssen, spart Zeit und erhöht die Sicherheit des Betriebs. Darüber hinaus verfügt der Rotor über ein spezielles Design, das verhindert, dass sich die Seile um den Rotor wickeln, sowie über eine Umkehrfunktion zur Reinigung, was die Verfügbarkeit des Shredders verbessert.“

Quelle: ANDRITZ AG