Veränderungen im Verbandsvorstand des VKU

Auf seiner Vorstandssitzung am 7. November 2023 in Berlin hat der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vier Vorstandsmitglieder verbschiedet und drei neue Mitgliedsunternehmen in den Verband aufgenommen.

Folgende Mitglieder verlassen den Verbandsvorstand:

Andreas Grzesko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar GmbH. Grzesko ist seit September 2018 als stellvertretender Vorsitzender der VKU-Landesgruppe Nord und seit März 2019 auch als Beisitzer im Verbandsvorstand. Er geht zum Jahresende in den Ruhestand.

Alfred Müllner, Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg GmbH. Müllner wurde von der LG Bayern im August 2021 in den Verbandsvorstand entsandt und ist zum 31. August 2023 aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Andreas Schwarberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Solingen GmbH. Schwarberg war seit 2005 als stellvertretender Vorsitzender der VKU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen im Verbandsvorstand und seit März 2019 Beisitzer im Präsidium. Schwarberg geht zum Jahresende in den Ruhestand.

Dr. Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende der enercity AG. Zapreva wurde im März 2017 als Beisitzerin der VKU-LG Niedersachsen/Bremen in den Verbandsvorstand gewählt. Sie wechselt zum 01. Januar 2024 in den Vorstand der Verbund AG Österreich und scheidet damit aus dem Verbandsvorstand aus.

Drei neue Mitgliedsunternehmen

Darüber hinaus hat der VKU in seiner heutigen Vorstandssitzung drei neue Mitgliedsunternehmen aufgenommen. Damit beträgt die Mitgliederzahl des Spitzenverbands der kommunalen Wirtschaft 1.553 (im Vergleich: zur letztjährigen Novembersitzung des VKU-Vorstandes waren es 1.535 Mitgliedsunternehmen).

Die neuen Mitgliedsunternehmen (in alphabetischer Reihenfolge der Orte) sind:

Innovative Energie für Pullach GmbH, Jaiserstraße 5, 82049 Pullach

Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH, Roßplatz 13, 08468 Reichenbach im Vogtland

Gemeinde Vaterstetten Wendelsteinstraße 7, 85591 Vaterstetten

Hintergrund

Der VKU-Vorstand setzt sich unter anderem zusammen aus dem Präsidenten, den drei Vizepräsidenten, den Vorsitzenden der VKU-Landesgruppen und bis zu 33 von der VKU-Hauptversammlung gewählten Beisitzern. Dem Verbandsvorstand obliegt die Gesamtleitung des Verbandes. Er wählt den Präsidenten, die Vizepräsidenten und die Beisitzer des Verbandspräsidiums. Der Vorstand tagt in der Regel drei Mal im Jahr.

