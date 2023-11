Stiftung EAR fördert E-Schrott-Aufklärung für Kinder

Die Stiftung EAR setzt in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf die Aufklärung von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren, um sie frühzeitig für das Thema der richtigen Elektroschrott-Entsorgung zu sensibilisieren.

Die eigens dafür ins Leben gerufene Kampagne Plan E Kids hat in diesem Herbst neue Maßnahmen gestartet.

Die Olchis: Exklusiver Partner im Umgang mit Elektroschrott

Die Stiftung EAR hat eine exklusive Partnerschaft mit den Olchis, den „besten Recyclern der Welt“, geschlossen. Die Olchi-Buchreihe, die 1990 erstmals in der Verlagsgruppe Oetinger erschien, erfreut sich großer Beliebtheit und wurde millionenfach verkauft. In Zusammenarbeit mit Plan E Kids klären die Olchis nun Kinder und Erwachsene über die Bedeutung der richtigen Entsorgung von Elektroschrott und Batterien auf.

Ab sofort bietet die stiftung ear einen kostenlosen Mini-Faltplan an. Darauf erklären die Olchis anschaulich, worauf bei der richtigen Entsorgung zu achten ist. Ob Handel, Kommunen oder Entsorgungsbetriebe: Der Mini-Faltplan kann an vielen Stellen eingesetzt werden. Das Bestellformular ist auf der Plan E-Webseite in der Mediathek zu finden.

Unterrichtsmaterialien für Grundschulen zum Thema E-Schrott

Im Rahmen der Aufklärungsoffensive wurden auf dem Material- und Serviceportal lehrer-online.de Unterrichtseinheiten mit Arbeitsmaterialien, Grafiken und Broschüren veröffentlicht. Diese Materialien stehen Lehrkräften bundesweit zur Verfügung und ermöglichen es, die Themen E-Schrott, Recycling und Kreislaufwirtschaft in den Schulunterricht zu integrieren. Lehrer-Online ist eines der reichweitenstärksten redaktionell betreuten Online-Portale für Unterrichtsmaterialien aller Schulformen, -stufen und -fächer im deutschsprachigen Raum.

Das perfekte Geschenk, das gleichzeitig Gutes tut: Fuchs & Schaf auf Vinyl

In Zusammenarbeit mit der Agentur Fox & Sheep wurde das Plan E-Hörspiel „So ein Schrott“ auf recyceltes Vinyl gepresst. In einer limitierten Auflage von 300 Stück gehen Fuchs & Schaf auf ein spannendes Abenteuer zum Thema Elektroschrott. Das Besondere daran: Den Preis bestimmen Sie selbst. Nach Abzug der Produktions- und Versandkosten geht der Erlös an das Projekt PC-Spende der gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“. Das Projekt vermittelt gebrauchte Hardware an Schulen und erleichtert Schülerinnen und Schülern den Einstieg in die digitale (Umwelt-)Bildung. Zum Bestellen einfach eine E-Mail an presse@stiftung-ear.de schicken.

E-Schrott einfach & richtig entsorgen

Kindern die Bedeutung der richtigen Entsorgung von Elektroschrott zu vermitteln und sie für dieses wichtige Umweltthema zu sensibilisieren, ist ein zentrales Anliegen der stiftung ear. Weitere Informationen und Materialien zur Aufklärung über Elektroschrott finden Sie auf der Webseite von Plan E.

Quelle: Stiftung EAR