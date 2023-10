Smarte Trinkwasseraufbereitung für zu Hause

Mit Seccua UH15 bringt der Filtrationsspezialist Mann+Hummel über seine Tochtergesellschaft Seccua eine neue IoT-gestützte Generation von Membranfiltrationslösungen für den Home-Sektor auf den Markt.

Erstmals erhalten Endverbraucher damit die Möglichkeit, jederzeit per Smartphone-App aktuelle Verbrauchs- und Prozessdaten zum Zustand des Filters sowie des heimischen Trinkwassers abzufragen und Prozesse remote zu steuern. Installations- und Service-Partner können sich zur Fehleranalyse beziehungsweise Fernwartung per API-Zugang auf die Anlage schalten, ohne vor Ort sein zu müssen. Zudem sehen sie, wenn die Filtermembran ausgetauscht werden muss, und können ihren Kunden proaktiv Servicetermine vorschlagen, Stichwort: Predictive Maintenance.

Installiert am Hauswassereingang („Point-of-Entry“) eines Ein- oder Mehrfamilienhauses reduziert Seccua UH15 signifikant Bakterien (z. B. Legionellen), Parasiten, Viren und Trübstoffe aus der zentralen Wasserversorgung oder privaten Trinkwasserquellen/Brunnen. Optional erhältliche, zusätzliche Filtermedien erweitern die Leistungsfähigkeit auch auf gelöste Schadstoffe wie Medikamentenrückstände, hormonähnlich wirkende Substanzen, Pestizide, PFAS, Lösungsmittel, Weichmacher, Chlor, Desinfektionsnebenprodukte und Kalkablagerungen. So lässt sich hygienisch einwandfreies Trinkwasser in Küche, Bad und überall im Haus bedenkenlos genießen.

Bisher machen sich nur wenige Menschen Gedanken, was aus ihrem Wasserhahn kommt. Denn in Deutschland wird Trinkwasser streng kontrolliert und erfüllt meist einen hohen Standard in Bezug auf Hygiene und Sicherheit. Doch Wasserversorger in Deutschland und weltweit stehen zunehmend unter Druck, ihre ausgedehnten und oft veralteten Leitungsnetze hygienisch sauber zu halten. Hinzu kommen Starkregenereignisse, wie sie immer häufiger zu beobachten sind, die das öffentliche Trinkwasser mit Krankheitserregern belasten können. Um solche Unwägbarkeiten für das Trinkwasser zu Hause auszuschließen, empfiehlt sich der Einbau eines eigenen Trinkwasserfilters am Hauswassereingang („Point-of-Entry“) oder am Ort der Entnahme („Point-of-Use“).

Mann+Hummel bietet mit der neuen Seccua UH15 eine State-of-the-Art Smart-Home-Lösung zur Trinkwasseraufbereitung am Hauswassereingang, die nicht nur Bakterien, Parasiten und sonstige Mikroorganismen im Leitungswasser um 99,99 Prozent, sondern auch Viren um bis zu 99,99 Prozent reduziert und Sedimente, Rostpartikel und Mikroplastik zuverlässig entfernt, sondern auch bequem per Smartphone-App gesteuert und überwacht werden kann. Die Ultrafiltrationsanlage ist mit einer leistungsfähigen High-Tech-Membran ausgestattet, wie sie auch in der Medizintechnik bei der Hämo-Dialyse, einem Verfahren zur Blutreinigung bei Nierenversagen, eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Bakterien, Viren, Trübungen und Rost aus der zentralen Wasserversorgung und damit auch das Wachstum von Krankheitserregern im Leitungsnetz sowie im Warmwasserbereiter des Haushalts, was die Legionellengefahr erheblich senkt. So stellt die Seccua UH15 eine dauerhafte Trinkwasserhygiene im gesamten Leitungsnetz des Gebäudes sicher.

Schutz vor gelösten Schadstoffen durch ergänzende Filtermedien

Seccua UH15 kann durch weitere Filtermedien wie den Seccua Biofilter optional erweitert werden. Damit lassen sich auch gelöste Schadstoffe wie Medikamentenrückstände, hormonähnlich wirkende Substanzen, Pestizide, PFAS, Lösungsmittel, Weichmacher, Chlor oder Desinfektionsnebenprodukte aus dem Wasser wirkungsvoll reduzieren und Geschmack und Geruch des Leitungswassers ggf. verbessern. Auch die Reduzierung von Kalkablagerungen ist mit optional erhältlichen Filtermedien möglich.

Smarte Steuerung der Anlage per App bietet volle Transparenz

Mit der Seccua UH15 hält die Digitalisierung erstmals auch bei den Home-Produkten von Seccua Einzug und damit Möglichkeiten der Steuerung und Überwachung, wie sie bisher nur in Haustechnikanlagen wie der Seccua Phoenix möglich waren. Die in der Seccua UH15 verbauten Sensoren liefern Informationen zu den Betriebsparametern, dem Zustand der Membran sowie dem Wasserverbrauch im Haus. Über eine Smartphone-App für Android oder iOS als Teil des Produkts erhalten Verbraucher damit jederzeit und an jedem Ort Informationen über den Gerätezustand ihrer Ultrafiltrationsanlage zu Hause. Die App alarmiert, wenn kritische Werte überschritten werden oder Störungen vorliegen. Die Effektivität des Reinigungszyklus des Filters kann mit der App überwacht und gesteuert werden.

Die App, die in den App-Stores für Android oder iOS in unterschiedlichen Sprachen erhältlich ist, liefert Endverbrauchern jederzeit den Status ihres Filters und Informationen zu ihrem Wasserverbrauch aufs Handy. Sie wird laufend weiterentwickelt und durch zusätzliche digitale Funktionen und Informationsangebote für Anwender ergänzt, zum Beispiel Informationen zur heimischen Trinkwasserqualität oder Funktionen zur Leckage-Erkennung und automatischen Abschaltung des Wasserzulaufs, was bei der Versicherung von Wohngebäuden Vorteile bringt. Die App kommuniziert per Internetzugang, WLAN und sogar per Bluetooth (im Nahbereich) mit der Anlage.

Komfortable und kundenfreundliche Fernwartung

Erstmals können sich auch Installations- und Service-Partner proaktiv per API-Schnittstelle aus der Ferne auf die Anlage schalten, um über gemeldete Fehlercodes Analysen vorzunehmen und die Anlage remote zu warten und einzustellen. Die Seccua UH15 sollte einmal jährlich gewartet werden, um zum Beispiel die Sensoren neu zu kalibrieren. Hier unterstützt auch die App durch entsprechende Workflows. Außerdem kann die Lebensdauer des Filters überprüft werden und der Installateur kann Servicetermine zum Austausch vorschlagen oder Verbrauchsmaterialien anbieten. So ergeben sich Möglichkeiten des gezielten Marketings und gegebenenfalls Cross-/Upselling.

Mechanische Wasseraufbereitung ohne Chemie

Ultrafiltration ist ein rein mechanischer Prozess, der Einsatz von Chemikalien oder UV-Strahlung zur Desinfektion ist dabei ebenso wenig nötig wie ein kontinuierlicher Spülwasserverbrauch. Im Gegensatz zu anderen Aufbereitungsverfahren bilden sich keine korrosiven Stoffe. Das natürliche chemische Gleichgewicht des Wassers bleibt bestehen. Wertvolle Mineralien wie Calcium oder Magnesium bleiben im Wasser erhalten.

Seccua UH15 kann durch einen qualifizierten Installateur fachgerecht montiert werden. Der Filterwechsel spätestens nach drei Jahren kann ohne großen Aufwand vom Anwender selbst erledigt werden. Die gebrauchten Filtermedien können im Hausmüll entsorgt werden. Abhängig von der örtlichen Qualität des Leitungswassers bei Brunnenwasser oder kritischem Stadtwasser mit erhöhtem Trübstoffanteil wird empfohlen, der Seccua UH15 einen Sedimentfilter mit einer Rückhalterate von 1-5 Mikron vorzuschalten, um ein schnelles Verblocken der Membran zu vermeiden.

Quelle: Seccua GmbH/Mann+Hummel