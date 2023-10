ALBA’s Mitarbeiterportal: So blau wie der Himmel und leicht wie Low-Code

Die blauen Fahrzeuge der ALBA Group sind schnell erkennbar und stehen für effektive Reste-Entsorgung, Rohstoffversorgung und nachhaltige Mülltrennung. Mittlerweile beschäftigt ALBA mehr als 5.400 Mitarbeitende in verschiedenen Standorten in Deutschland und Europa. Hinter den Kulissen funktionierte einiges aber noch immer auf alte und kostspielige Weise.

Allerdings ist das Unternehmen auf niedrige Margen angewiesen und durch steigende Energiekosten eingeschränkt. Daher sind viele Ziele darauf ausgerichtet, Prozesse an wichtigen Stellen zu optimieren. So kam es dazu, dass der HR Bereich genauer unter die Lupe genommen wurde. Obwohl es schon länger den Wunsch gab, die Mitarbeitenden und ca. 3.500 potenziellen gewerblichen Nutzer*innen digital miteinander zu vernetzen, fehlte bislang das nötige IT-Wissen und andere relevante Ressourcen.

Auch mit geringen IT-Ressourcen kann Digitalisierung klappen

Aufgrund einer zu 80 % verlagerten IT musste sich ALBA externe Partner*innen holen. Diese fanden sie durch eine frühere Empfehlung aus dem SAP Bereich in Neptune Software als technische Lösung und mindsquare für die Projektbegleitung. Mit der Low-Code App Entwicklungsplattform Neptune DXP konnte ALBA schließlich die interne Projektleitung effektiv unterstützen und maßgeschneiderte Apps kreieren. Ziel war es, eine heterogene IT-Landschaft zu schaffen, welche die verschiedenen Bedürfnisse der unterschiedlichen Standorte und Benutzergruppen unterstützen sollte. In den meisten Fällen kann die Lösung für diese Herausforderungen bereits in der eigenen IT-Landschaft gefunden werden. Durch die Nutzung einer No-Code/Low-Code Entwicklungsplattform, werden interne, gestreute SAP HCM Prozesse in einem Portal zusammengeführt.

“Gerade für Unternehmen, die noch nicht viel Erfahrung mit IT-Themen und der Digitalisierung ihrer Prozesse haben, ist es sehr sinnvoll, eine Low-Code App Entwicklungsplattform, wie die Neptune DXP, zu nutzen”, ergänzt Peter Rick, Head of Governance & IT-Service Management bei ALBA.

Durch das “Blaue Portal” schneller ans blaue Meer – HR Antragsverwaltung digital

In nur drei Monaten gelang die Einführung des Mitarbeiterportals “Blaue Portal”, treffend benannt nach der ikonischen Farbe des Unternehmens. Für dieses Portal wurden erstmal acht benutzerfreundliche SAP HCM-basierte Apps entwickelt, welche einige der aufwändigsten Prozesse wie Urlaubsanträge und die Bescheinigungen zentral digitalisierten. Diese sind für alle Mitarbeiter*innen zugänglich. Die verbesserte Verwaltung dieser komplexen HR-Prozesse ermöglicht zusätzlich eine sichere Handhabung der hochsensiblen Personaldaten und Integration von externen Datenquellen.

Die Mitarbeiter*innen gewannen durch diese Änderung einen besseren Überblick über die eingehenden Aufträge. Fachpersonal, spezifisch im HR Bereich, kann Anträge und Onboarding Prozesse viel schneller bearbeiten. Diese Plattform ist letztendlich eine große Entlastung für die HR-Abteilung und das gesamte Unternehmen. Die moderne, digitale Lösung ermöglicht Mitarbeitern den zentralen Zugang zu allen relevanten Informationen und Anwendungen – entsprechend für jede Rolle und Funktion im Unternehmen. So kann sich jeder Mitarbeitenden auf seine Kernarbeit konzentrieren.

Ein weiterer Vorteil der Low-Code basierenden Anwendungen ist die intrinsische Flexibilität. Das Portal ist einfach in der Wartung und wächst kontinuierlich mit dem Unternehmen. Da die Nutzung des Portals nah an bekannte Applikationen ist, genoss das “Blaue Portal” eine schnelle Akzeptanz unter allen Nutzer*innen (der Personalabteilung und etwa 50 % der kaufmännischen und gewerblichen Mitarbeiter*innen). So kam es auch während der Testphase kaum zu Rückmeldungen oder Verständnisfragen.

Auf in eine grünere Zukunft

Das Portal trägt seit seiner Erstellung zu einer Entlastung der Mitarbeitenden bei, ist kostensparend und verhilft ALBA seine Nachhaltigkeitziele zu erreichen. Die eingesparten Papier- und Portokosten haben sich bereits jetzt rentiert und ermöglichen eine papierlose und unkomplizierte, digitale Zukunft für die ALBA Group. So gehen Sie mit gutem Beispiel in eine grünere Unternehmenszukunft und können sich gänzlich ihrer anderen Ziele widmen – die Straßen Deutschlands sauber zu halten.

Weitere Informationen in der Case Study.

Quelle: Laika Communications GmbH / Neptune Software / ALBA Group