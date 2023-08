IKT forscht an Recyclingverfahren für Schokoladenformen aus Polycarbonat

Das Institut für Kunststofftechnik (IKT) der Universität Stuttgart forscht gemeinsam mit der Hans Brunner GmbH an der Entwicklung eines Recyclingverfahrens für Kunststoffabfälle aus der Lebensmittelindustrie.

Im Rahmen eines zweijährigen Forschungsprojektes soll ein Recyclingverfahren für in der Schokoladenindustrie genutzte Schokoladenformen aus Polycarbonat (PC) entwickelt werden. Aufgrund hoher Anforderungen an die chemischen und mechanischen Eigenschaften sowie Lebensmittelkonformität stellt das Recycling in diesem Bereich eine Herausforderung dar.

Bislang ist Recycling in Lebensmittelanwendungen von Kunststoffen nur in begrenztem Umfang möglich. Werden Kunststoffabfälle gesammelt, sind meist viele verschiedene Kunststoffarten enthalten. Nun soll durch die Wiederaufbereitung von Produktionsausschuss sowie von in der Lebensmittelproduktion genutzte Schokoladenformen aus PC ein geschlossener Recyclingkreislauf für PC geschaffen werden.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördertes Kooperationsprojekt innerhalb des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (AiF-ZIM). Das Institut für Kunststofftechnik ist mit den drei Abteilungen Werkstofftechnik, Verarbeitungstechnik und Produktentwicklung auf der gesamten Breite der Kunststofftechnik tätig. Die Hans Brunner GmbH ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Glonn. Die Firma ist auf die Herstellung von Schokoladenformen aus Polycarbonat spezialisiert.

Weitere Informationen zu den Kooperationspartnern sind unter www.uni-stuttgart.de und www.ikt.uni-stuttgart.de sowie www.hansbrunner.de zu finden.

Quelle: Universität Stuttgart, Institut für Kunststofftechnik (IKT)