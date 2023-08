Bryson Recycling kauft vier weitere Recycleye-Roboter

Bryson ist seit über 30 Jahren im Bereich Recycling tätig. Das gemeinnützige Unternehmen mit Sitz in Belfast, Nordirland entschied sich für den Kauf vier zusätzlicher Roboter, um auf dem erfolgreichen Betrieb einer bestehenden KI-gestützten Recycleye Robotics-Lösung in seiner Faserlinie aufzubauen.

Damit sollen Materialqualitäten verbessert und Recyclingquoten erhöht werden. Eine resultierende Reduzierung des Restmülls im Materialstrom soll zusätzlich Kosten senken.

Die vier neuen Roboter werden in der Hauptsortierkabine der Sortieranlage des Unternehmens am Stadtrand von Belfast nachgerüstet, in der über 100 Mitarbeiter beschäftigt sind. Zwei der vier Roboter werden über einer Faserlinie installiert, um Nicht-Papierartikel wie Kunststoffe, Dosen und Pappe zu sammeln und so die Anzahl an Störstoffen zu reduzieren. Die verbleibenden zwei Roboter werden in einer Reststofflinie eingesetzt, wo sie gezielt wiederverwertbare Materialien aussortieren werden, um größere Mengen in stoffliches Recycling und nicht in die Energiegewinnung zuzuführen.

Durchweg genauer

Die ‚Recycleye Robotics‘ Roboter erledigen die physischen Aufgaben der Identifizierung und Sortierung von Materialien durchweg genauer als menschliche Mitarbeiter. Die Roboter arbeiten parallel zu, aber getrennt von den menschlichen Mitarbeitern, die weiterhin in den Anlagen des Unternehmens tätig sind.

Das intelligente Sortiersystem wird von einem KI-Computer-Vision-System unterstützt, das alle einzelnen Artikel in Abfallströmen nach Material und Objekt erkennt. Das KI-System wird auf den bestehenden Förderbändern der Anlage installiert und bietet der Anlagenleitung damit einen vollständigen Überblick über den Materialstrom. Es trägt somit zur Verbesserung der Effizienz und des Betriebs der Sortierprozesse der Anlage bei.

Die Investition soll Bryson Recycling dabei unterstützen, die besten Recycling-Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. Auch Abfallwirtschaftsunternehmen in ganz Europa profitieren bereits von der gesteigerten Rentabilität und Effizienz ihrer Sortieranlagen durch die 30 weltweit unter Vertrag stehenden Recycleye-Roboter: Sie werden bereits in Sortieranlagen in Frankreich, Belgien, Italien, Irland, England und Schottland eingesetzt, um PET, Papier, Karton und Aluminium aus Stoffströmen zurückzugewinnen.

Jaroslaw Stanislawek, Engineering Manager, sagte über die Partnerschaft mit Recycleye: „Wir haben uns für den Kauf von vier weiteren Robotern von Recycleye entschieden, nachdem wir mit dem ersten bereits sehr gute Ergebnisse erzielt haben – fast 8.500 Betriebsstunden mit rund 5.000 Kilogramm sortiertem Material pro Woche und einer Verfügbarkeit von über 98 Prozent. Wir sind zuversichtlich, dass diese neue Anlage die Konsistenz unserer Materialqualität weiter verbessern wird.“

„Investitionen wie diese ermöglichen es uns, mit den Vorteilen neuer Technologien Schritt zu halten“, fügt Katy Fulton, Direktorin bei Bryson Recycling, hinzu. „Wir sind ein bedeutender lokaler Arbeitgeber und das bedeutet, dass wir ein rentables Unternehmen führen, das offen für Veränderungen und Innovationen ist. Ich bin zuversichtlich, dass diese zusätzlichen Sortierroboter Bryson und unseren Kunden wesentliche Qualitätsvorteile bringen werden.“

Dr. Matthias Golomb, Technical Sales Manager von Recycleye für Deutschland, sagte zu den Auswirkungen dieser Investition auf die Abfallwirtschaft: „Ich und das Recycleye-Team freuen uns, dass Bryson Recycling sich entschieden hat, weiter in unsere KI-gesteuerten Sortierroboter zu investieren. Dies ist ein starker Vertrauensbeweis in den Mehrwert, den die Recycleye-Roboter der Entsorgungswirtschaft bringen und somit rentables stoffliches Recycling ermöglichen. Wir sind stolz darauf, Bryson zusammen mit unseren anderen Kunden unterstützen zu können.“

Über Bryson Recycling

Nordirlands größtes Sozialunternehmen bietet seit 1993 Recyclingdienste an. Bryson Recycling führt in 160.000 Haushalten in Nordirland Sammlungen von Siedlungsabfällen durch. Außerdem betreibt das Unternehmen eine Anlage zur Materialrückgewinnung (MRF), in der die in weiteren 250.000 Haushalten gesammelten Materialien verarbeitet werden. „Wir bei Bryson Recycling sind stolz darauf, innovative Wege zu finden, um die Menschen zum richtigen Recyceln zu bewegen. Wir konzentrieren uns auf das Sammeln von hochwertigen Materialien, die dann vor Ort recycelt werden können. Dies ist umweltfreundlicher, gut für unsere lokale Wirtschaft ist und schafft Arbeitsplätze.“ Bryson unterhält außerdem Haushaltsrecyclingzentren in Donegal und Wales und betreibt im Auftrag des Conwy County Borough Council einen Gartenabfallsammeldienst.

Über Recycleye

Recycleye ist ein Technologieunternehmen, das fortschrittliches maschinelles Lernen, Computer Vision und Robotik in die globale Abfallwirtschaft einbringt. „Unsere bewährten Recycleye Vision- und Robotik-Lösungen steigern die Anlagenleistung, ermöglichen datengestützte strategische Entscheidungen und sorgen für Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Effizienz. Unsere Kunden verlassen sich auf Recycleye, wenn es darum geht, den Wert ihrer Sortieranlagen durch eine höhere Reinheit und einen besseren Output zu steigern. In Verbindung mit unserer einzigartigen Forschungsarbeit, die unter dem Namen WasteNet bekannt ist, und den Datenbanken, die das Herzstück unserer Bilderkennungsfunktionen bilden, erfinden wir die Wirtschaftlichkeit des Recyclings neu.“

Quelle: Recycleye