Gründung der ITAD-Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit

Gemeinsamer Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung.

Die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit im Interessenverband der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V. (ITAD) hat sich erfolgreich am 8. August 2023 in Münster im Rahmen eines Workshops zur nachhaltigen Gestaltung des Betriebsgeländes konstituiert. Als Sprecherin der neuen AG Nachhaltigkeit wurde Birgit Fröhlig von der EEW Energy from Waste GmbH gewählt. Fast 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Interessensbekundungen weiterer Mitgliedsunternehmen verdeutlichen das große Interesse an einem Austausch und der gemeinsamen Bearbeitung von ganz konkreten Themen.

Die AG Nachhaltigkeit wird sich nicht nur auf den Wissens- und Erfahrungsaustausch zur Bewältigung der vielfältigen gesetzlichen Herausforderungen konzentrieren, sondern auch den konkreten Beitrag der Branche zur nachhaltigen Entwicklung in den Mittelpunkt stellen. Am Beispiel der nachhaltigen Gestaltung des Betriebsgeländes als Visitenkarte der Anlagenbetreiber wurden die Prinzipien der Nachhaltigkeit erläutert. Ökologie: Schaffung von kleinteiligen Ökosystemen; Ökonomie: Reduzierung des Pflegeaufwandes und damit der Kosten; Sozial: Schaffung von Aufenthaltsräumen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Komplexe Themen wie die anstehende nationale Umsetzung der Berichtspflichten nach der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) im Zusammenhang mit den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sowie die EU-Taxonomie werden von der AG Nachhaltigkeit begleitet und für die Mitgliedsunternehmen der ITAD aufbereitet. Konkret steht die verpflichtende Einführung eines Umweltmanagementsystems durch die Novellierung der 17. BImSchV zum Ende des Jahres für alle Mitgliedsanlagen an.

Martin Treder von der ITAD: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können.“

Quelle: ITAD e.V.