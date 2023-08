4. Internationales Hosokawa Powder Technology Symposium 2023 in Augsburg

Die Hosokawa Alpine AG veranstaltet am 13. und 14. September 2023 das 4. Internationale Hosokawa Powder Technology Symposium unter dem Motto „Nachhaltige Herstellung funktionaler Partikel“.

Im Hotel Dorint an der Kongresshalle in Augsburg werden sich Forscher, Experten, Ingenieure und Techniker aus der Partikel-verarbeitenden Industrie versammeln, um aktuelle Themen und zukünftige Trends in der mechanischen Verfahrenstechnik zu diskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos, doch aufgrund begrenzter Plätze wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen. Anmeldungen sind noch bis zum 28. August 2023 möglich. Die Konferenzsprache ist Englisch.

„Mit unserem Hosokawa Powder Technology Symposium möchten wir Anregungen geben und neue Ideen für innovative Forschungs- und Entwicklungsarbeiten fördern“, kündigt Dr. Antonio Fernández, CEO der Hosokawa Alpine AG, an.

Diskurs über zukunftsweisende Technologien in der Partikelverarbeitung

Das Symposium bietet die Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen und Technologien in der Partikelverarbeitung zu informieren und darüber zu diskutieren, wie Prozesse effizienter und energiesparender gestaltet werden können. „Unser Ziel ist es, Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen“, erklärt Fernández.

Inspirierende Fachvorträge zu Megatrends und Zukunftsthemen

Neben Vertretern der Hosokawa Alpine werden unter anderem am ersten Tag Dr. ir. Gabrie Meesters von der Delft University of Technology über aktuelle Trends in der Partikelverarbeitung und Christoph Thon vom Institut für Partikeltechnik der Technischen Universität Braunschweig zu künstlicher Intelligenz in der Verfahrenstechnik referieren. Die Zukunft von kultiviertem Fleisch und die Produktion von Zellkulturmedien sind Inhalt der Ausführungen von Appachu Kodira, Managing Director von KCell Biosciences und Vice President, Global Tech Operations bei JSBiosciences. Die Kombination von Trocken- und Nassextraktion zur Herstellung von Hülsenfrucht-Proteinen beleuchtet Remy Kriech, Global Technical Sales Advisor von der Bühler Technologies GmbH. Das gesamte Programm finden Interessierte hier: 4. Internationales Hosokawa Powder Technology Symposium.

Die Symposium-Serie wurde von der Hosokawa Micron Group initiiert und dient dem fachlichen Austausch von Spezialisten auf dem Gebiet der Pulververarbeitung. Alle zwei Jahre treffen sich die Experten an einem anderen Standort der Hosokawa Micron Gruppe. Nach Shanghai (2019) und Summit/New Jersey (2017) ist dieses Jahr zum zweiten Mal (nach 2014) die Augsburger Hosokawa Alpine AG die Gastgeberin.

Quelle: Hosokawa Alpine