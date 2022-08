Mehr Wiederverwendung in Hessen – Auftaktsymposium

7. September 2022 in Frankfurt am Main

Mehr Wiederverwendung in Hessen! Das Re-Use Netzwerk Hessen lädt Entscheidungsträger und Re-Use-Akteure aus der Entsorgungs- und Secondhandbranche zum großen Auftaktsymposium ein. Ein gehaltvolles Programm mit Vorträgen und zahlreichen Best-Practice zeigt welche innovativen Wege in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft hessische Kommunen bereits eingeschlagen haben.

Mehr Infos und Anmeldung

Kurzinfo: Auftaktsymposium des Re-Use Netzwerkes in Hessen, Mittwoch 7. September 2022 in Frankfurt am Main, 9:30 – 16:00 Uhr in der Evangelischen Akademie am Römerberg. Kontakt: Imke Eichelberg & Marcus Jurk, Tel. 069 942163 153, reuse-hessen@gwr-frankfurt.de

Quelle: Re-Use Netzwerk in Hessen