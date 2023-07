Photovoltaik-Recycling: Weltweit mehr als 100 Anlagen in Betrieb

Derzeit befinden sich weltweit mehr als 100 Anlagen zum Recycling von Solarmodulen in Betrieb. Rund 20 Projekte befinden sich in unterschiedlichen Planungsstadien. Dies ist das Ergebnis einer neuen Trendstudie von ecoprog.

Das Solarmodulrecycling gehört zu den Recyclingmärkten mit dem größten Wachstumspotenzial. Dieses Wachstum wird in den kommenden Jahren durch den weltweiten Boom der Photovoltaik noch verstärkt. Als Folge des globalen PV-Booms gehen alle derzeit verfügbaren Prognosen von einem starken Anstieg der Abfallmengen ab 2030 und einem exponentiellen Wachstum in den Folgejahren aus. Derzeit sind weltweit mehr als 100 Anlagen in Betrieb, die sich auf das Recycling von Solarmodulen konzentrieren.

Einige der bestehenden Anlagen haben aktuell noch Pilotstatus. Derzeit können viele Anlagen kommerziell nicht wirtschaftlich betrieben werden. Ein wesentlicher Grund hierfür sind die weltweit noch geringen PV-Abfallmengen, die für ein stoffliches Recycling zur Verfügung stehen. Für die aktuellen Marktteilnehmer besteht deshalb ein Risiko darin, sich durch Investitionen Marktanteile zu sichern, während ein Return on Invest noch Jahre auf sich warten lassen kann. Dennoch entwickelt sich die Planung neuer Projekte bereits heute dynamisch. Im Rahmen des neuen Trendreports zum Photovoltaik-Recycling hat ecoprog rund 20 Anlagen im Projektstatus identifiziert.

Der Wettbewerb in der Branche gestaltet sich regional zum Teil unterschiedlich. Während das Recycling von PV-Modulen in Asien unter anderem von E-Schrott-Recyclern dominiert wird, ist in Europa etwa die Glasindustrie stärker engagiert.

