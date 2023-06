REMEX in den Top 20 der nachhaltigsten Unternehmen

Die auf das professionelle Management mineralischer Abfälle und Rückgewinnung darin enthaltener Ressourcen spezialisierte REMEX GmbH zählt zu den nachhaltigsten Mittelständlern Deutschlands.

Dies geht aus einer aktuellen Analyse der Beratung Munich Strategy, hervor, in deren Rahmen die Nachhaltigkeitsaktivitäten von 4.000 mittelständischen Unternehmen untersucht wurden. REMEX belegt in der Auswertung Platz 20 und stellt damit sowohl eine nachhaltige Unternehmensführung als auch die überdurchschnittliche Ausrichtung an den ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Governance unter Beweis. Bezogen auf den Branchen-Schwerpunkt positionierte sich REMEX als bestes Unternehmen der Sparte Kreislauf- und Abfallwirtschaft.

Das gute Abschneiden im Ranking der Strategieberatung ist für REMEX bereits die zweite Anerkennung dieser Art. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen Platz 25 erobert. Die aktuelle Bewertung entspricht folglich einer Verbesserung um fünf Plätze. Die Details können hier eingesehen werden.

Michael Stoll, Geschäftsführer der REMEX GmbH: „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten nochmals voranzubringen. Stete Optimierungen sind uns gerade in diesem Bereich sehr wichtig. Ein Fokus liegt dabei auf der Unterstützung von innovativen Ideen, die in Kooperation mit Forschungsteams und Start-ups bei uns im großen Maßstab getestet werden und idealerweise in nur wenigen Jahren zur Marktreife gelangen.“

Die REMEX GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist sowohl in Europa als auch in Asien tätig. Die Aktivitäten der REMEX GmbH sowie ihrer mehr als 30 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften umfassen alle mit dem Mineralstoffmanagement verknüpften Bereiche – von der Logistik über die Aufbereitung bis zur anschließenden Verwertung oder Beseitigung. Schwerpunkte liegen in den Feldern Produktion und Bereitstellung von Ersatzbaustoffen und Recyclingmetallen, Flächensanierung, Bodenbehandlung, Bergversatz und Deponiemanagement. Mit seinen Recyclingaktivitäten reduziert REMEX nachweislich den Verbrauch von Kies, Sand und Naturstein und verbessert die Klimabilanz bei der Metallproduktion. Das Unternehmen ist international führend bei der Entwicklung richtungweisender Recyclingtechnologien und zählt zu den größten Herstellern von Ersatzbaustoffen in Europa. Das Unternehmen gehört zur weltweit tätigen REMONDIS-Gruppe.

Quelle: REMEX GmbH