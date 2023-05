Fünfzehntausend Schiffe werden in den nächsten zehn Jahren recycelt

In den nächsten zehn Jahren sollen mehr als 15.000 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von über 600 Millionen Tonnen recycelt werden – mehr als doppelt so viel wie in den zehn Jahren zuvor.

„Da die Recyclingmengen steigen, wird es immer wichtiger, dass das Internationale Übereinkommen von Hongkong für das sichere und umweltgerechte Recycling von Schiffen ratifiziert und umgesetzt wird“, erklärte Niels Rasmussen, Chef-Analyst für Schifffahrt vom internationalen Rederverband Bimco. Das Übereinkommen wurde 2009 mit dem Ziel verabschiedet, die Risiken für die menschliche Gesundheit, die Sicherheit und die Umwelt zu verringern.

Tatsächlich werden beim Recycling von Stahl in Elektrolichtbogenöfen deutlich weniger Treibhausgase freigesetzt als bei der Herstellung von Rohstahl, und mit der Dekarbonisierung des Stromnetzes werden die Emissionen weiter sinken. Daher kann das Schiffsrecycling weiterhin eine Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft spielen.

Indien und die Türkei, zwei der größten Schiffsrecyclingländer, sind auch große Stahlproduzenten mit einem hohen Anteil an Elektrolichtbogenöfen. In den letzten fünf Jahren haben diese Länder 25 beziehungsweise 34 Prozent der Tragfähigkeit und der Anzahl der Schiffe recycelt. Zusammen mit Bangladesch, dem größten Schiffsrecyclingland der Welt, und Pakistan haben diese vier führenden Länder in den letzten fünf Jahren 96 Prozent der Tragfähigkeit und 77 Prozent der Schiffe recycelt.

In den letzten zehn Jahren wurden 7.780 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 285 Millionen Tonnen recycelt. Der größte Teil der recycelten Tragfähigkeit (60 %) wurde in den 1990er Jahren gebaut. In den nächsten zehn Jahren werden Schiffe, die in den 2000er Jahren gebaut wurden, die Hauptquelle für das Recycling sein.

Im Vergleich zu den 1990er Jahren wurde in den 2000er Jahren mehr als doppelt so viel Tragfähigkeit gebaut, was den erwarteten Anstieg des Recyclings vorantreiben wird. Die in den 2010er Jahren gebaute Tragfähigkeit stieg um weitere 65 Prozent, was in zehn bis zwanzig Jahren zu einem noch höheren Recyclinganteil führen könnte.

In der Vergangenheit wurden etwa 50 Prozent der Tragfähigkeit von Massengutfrachtern, Tankern und Containern recycelt, wenn die Schiffe 25 Jahre alt waren, und 90 Prozent, wenn sie 30 bis 35 Jahre alt waren. Wird dieses Recyclingmuster auf die derzeit in Fahrt befindlichen Schiffe angewendet, werden zwischen 2023 und 2032 schätzungsweise 15.000 Schiffe und 600 Millionen Tonnen Tragfähigkeit recycelt werden.

„Es wird erwartet, dass viele ältere Schiffe aufgrund der immer strengeren Grenzwerte für Treibhausgasemissionen früher als üblich recycelt werden. Daher werden zwischen 2023 und 2032 voraussichtlich mehr als 15.000 Schiffe und 600 Millionen Tonnen Tragfähigkeit recycelt werden“, prognostiziert Niels Rasmussen abschließend.

Quelle: Bimco Head Office, Dänemark