Flexible Aufbereitungskonzepte in Aktion erleben: Doppstadt veranstaltet facettenreiche Hausmesse

Doppstadt Experience 2023 findet vom 13. bis 17. Juni in Calbe statt – Umfangreicher Branchentreff mit Fachvorträgen und Networking – Live-Demonstrationen, Werksführung und Doppstadt-Museum für Kunden, Partner und Interessierte.

Unternehmensgeschichte gepaart mit den neuesten Entwicklungen in der Recyclingtechnik: Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Standortes in Calbe veranstaltet Doppstadt erstmals seit 2015 wieder eine hauseigene Messe und präsentiert alle Facetten des Unternehmens. Vom 13. bis zum 17. Juni 2023 lädt der Experte für Aufbereitungslösungen alle Kunden, Partner und Interessierte ein, um ihnen die aktuellen und zukünftigen Technologien und neuen Lösungen aus dem Hause Doppstadt zu präsentieren.

„Unsere Hausmesse in Calbe dient als großer Branchentreff. Wir bieten unseren Gästen viel Raum für Austausch und diskutieren in den Fachvorträgen aktuelle Lösungsansätze für die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft“, kündigt Michael Zeppenfeldt, Vertriebsleiter Deutschland der Doppstadt Umwelttechnik GmbH, an. Für die fünf Messetage stellt Doppstadt ein umfangreiches Programm aus Werksführung, Live-Demonstrationen und Fachvorträgen auf die Beine.

Das Unternehmen erwartet zahlreiche Besucher, darunter sowohl regionale Kunden als auch internationale Geschäftspartner aus 50 verschiedenen Ländern. Doppstadt öffnet seine Türen für die unterschiedlichen Besuchergruppen – und schafft so Raum für einen unkomplizierten und persönlichen Austausch mit allen Gästen. Am ersten Messetag lädt Doppstadt alle Geschäftspartner nach Calbe ein. Der 14. Juni ist für deutsches Fachpublikum und Kunden vorgesehen. Internationale Kunden und Händler können am 15. Juni die Maschinenlösungen und das Werk erkunden. Während der 16. Juni für die Belegschaft geblockt ist, rundet ein Tag der offenen Tür für alle Interessierten aus der Region am letzten Tag der Messe das Angebot ab.

Spannende Einblicke

Über den gesamten Messezeitraum präsentiert Doppstadt seine Aufbereitungskonzepte für unterschiedliche Anwendungen im Live-Betrieb. Im hauseigenen Museum lernen die Besucher die Doppstadt-Historie kennen. Fachansprechpartner aus den verschiedenen Unternehmensbereichen sind an allen Tagen vor Ort und informieren über Serviceleistungen, die Konstruktion von Doppstadt-Maschinen und Karrierechancen.

Vorträge zu wichtigen Branchenthemen

Am Mittwoch, den 14. Juni, finden zwei Vorträge zu relevanten Themen der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft statt. Der namhafte Jurist Dr. Markus W. Pauly hält einen Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion und Möglichkeit für Fragestellungen zum Thema „Lösungen zur Umsetzung der Novelle der TA Luft und der ABA-VwV bei mobilen Altholzaufbereitungs- und EBS-Anlagen“.

In einem zweiten Vortrag präsentiert Michael Zeppenfeldt die mobil-modularen Aufbereitungskonzepte (MMAK) von Doppstadt zur Vorbehandlung von Gewerbeabfällen und Störstoffentfrachtung von Bioabfällen. Mit dem Branchentreff und den fachrelevanten Vorträgen schafft Doppstadt ein Alleinstellungsmerkmal mit einem hohen Mehrwert für alle Gäste.

Weitere Informationen unter: www.doppstadt.de und www.doppstadt-experience.de

Quelle: Doppstadt