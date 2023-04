10. Internationaler Alttextiltag des bvse tagt am 16./17. Mai 2023 in Nürnberg

Mit Fokus auf „Nachhaltige Textilien – Zirkuläre Kreisläufe schließen“ lädt der bvse-Fachverband Textilrecycling Branchenteilnehmer und Interessierte vom 16. Mai bis zum 17. Mai 2023 zum mittlerweile 10. Internationalen Alttextiltag ins Holiday Inn City Centre nach Nürnberg ein.

Vorrangiges Ziel des kleinen Tagungs-Jubiläums in diesem Jahr ist, den Dialog der Schlüsselakteure zu stärken und Lösungen für die dringendsten Fragen zu erarbeiten, die die Europäische Kommission mit der Veröffentlichung der Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien benennt.

Unter der anhaltenden Relevanz des EU-Green Deals und der EU-Textilstrategie, wird der Tagungs-Fokus in diesem Jahr insbesondere auf die Kooperation aller Akteure der Wertschöpfungskette Textil gerichtet. Neben wiederkehrenden Themen, wie den sinkenden Qualitäten der Alttextilien und der Fast-Fashion Konsum durch die Verbraucher, will die Tagung das Augenmerk insbesondere auf die geplante Erarbeitung eines Systems der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) für Alttextilien in der EU und Deutschland richten. Denn während einige EU-Mitgliedstaaten bereits ihre eigenen Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung für Alttextilien national eingeführt haben, stehen andere EU-Mitglieder, unter anderem auch Deutschland, bei dieser Neuerung weit hinten an.

Der erste Block des Tagungsprogramms konzentriert sich gezielt auf Vorträge zur EU-Kreislaufwirtschaft und bereits vorhandene EPR-Systeme in anderen Stoffströmen der deutschen Abfallwirtschaft.

Im zweiten Tagungsblock gewähren anerkannte Experten in Workshops und Vorträgen einen Einblick in zukunftsfähige Textilprojekte für eine deutsche und europäische textile Kreislaufwirtschaft. Ebenso werden notwendige gesetzliche Neuerungen und Innovationen vorgestellt und diskutiert. Natürlich wird auch der gesellige Teil mit einem interessanten Rahmenprogramm und einer Abendveranstaltung nicht fehlen.

Alle Informationen hierzu sind auf der Tagungsseite zu finden. Interessierte können sich hier direkt online anmelden.

Quelle: bvse

*Wann immer das generische Maskulinum verwendet wird, dient dies lediglich der besseren Lesbarkeit. Gemeint sein können aber alle Geschlechter (Die Redaktion).