Rohstoffbrikettierung: Bindemittel-Dosierung auf den Punkt berechnet

Innovatives Tool von C&D Technical Applications ermöglicht kosteneffizientes Recycling von Rohstoffen.

C&D Technical Applications, Spezialist für weizenbasierte technische Hilfsstoffe, hat ein digitales Berechnungstool entwickelt, um die ideale Rezeptur für die Kompaktierung von Nebenströmen wie Metallstäuben, -partikeln und Schleifschlämmen in der Metall- und Recyclingindustrie zu berechnen. Für die Kalkulation mit dem „Crespotec Compaction Optimiser“ sind nur kleinste Rohstoffmengen nötig, material- und zeitintensive Trial-and-Error-Verfahren entfallen. Die in dieser Form besondere Software ermittelt die optimalen Zugabemengen an weizenbasierten Bindemitteln und Wasser, sodass diese so gering wie möglich dosiert werden können. In Anbetracht gestiegener Rohstoff- und Energiepreise kann dies ein entscheidender wirtschaftlicher Vorteil sein, da auf diese Weise wertvolles Material in Form von Briketts effizient recycelt werden kann.

Keine umfangreichen Testreihen nötig

Die von C&D Technical Applications inhouse entwickelte Software passt nicht nur die benötigte Wasserzugabe und die Menge an weizenbasiertem Crespotec-Bindemittel an spezielle Anforderungen in Bezug auf Grün- und Endfestigkeit, Wasserbeständigkeit oder Temperaturstabilität an, sondern berücksichtigt auch die Beschaffenheit des jeweiligen Rohstoffgemischs. Außerdem wird die Rezeptur auf die jeweilige Kompaktierungstechnologie abgestimmt. Nach den Herstellerangaben verbessert das Tool dadurch die Resultate und verkürzt zusätzlich maßgeblich die Entwicklungszyklen, weil keine umfangreichen Testreihen nötig seien. Nur etwa ein Kilogramm Rohstoff sei erforderlich, damit das C&D-Team die Ergebnisse auf einer eigenen Walzenpresse im Technikums-Maßstab verifizieren kann. Auch Produktionswechsel oder schwankende Rohstoffqualitäten könnten mit geringem Aufwand kalkuliert werden.

CO2-neutral und raucharm

Die Crespotec-Bindemittel von C&D Technical Applications werden aus Weizen hergestellt und verbrennen – wie es heißt – CO2-neutral und raucharm. Auf die Verwendung synthetischer Lösungen, die schädliche Verbrennungsprodukte bilden, könne verzichtet werden. Die uneingeschränkte Verfügbarkeit des Hilfsstoffs „kann die Crespel & Deiters Group, zu der C&D Technical Applications gehört, aufgrund großer Verarbeitungsmengen europäischen Weizens, vorausschauender Vorratshaltung und langfristiger Verträge sicherstellen.“ Erst durch das Überführen in abriebfeste Briketts sei das Recyclingpotenzial von Metallpartikeln in vollem Umfang nutzbar: „Stäube und Späne sind leicht, verwirbeln in der Schmelze und sammeln sich in Abluftanlagen. Die Rohstoffe zu pressen und sie auf diese Weise wieder dem Prozess zuführen zu können, bedeutet eine Kostenersparnis, die dank des digitalen Berechnungstools ausgebaut werden kann.“

Ein gutes Beispiel

Carsten Mergelmeyer, Sales Manager C&D Technical Applications fasst zusammen: „Der Crespotec Compaction Optimiser ist eine kleine Revolution: Ohne langwierige Versuche, für die Tonnen an Material gebraucht wird, sind die Ergebnisse optimal und enthalten nur so wenig Wasser und Bindemittel wie nötig. Unsere Kunden sparen dank kurzer Trocknungszeiten Energie ein und verringern die Betriebskosten durch maximale Ausnutzung der Rohstoffe. Die Brikettierung in der Metall- und Recyclingindustrie ist ein gutes Beispiel dafür, dass ökonomische und ökologische Interessen Hand in Hand gehen können.“

Über C&D Technical Applications

C&D Technical Applications, eine Marke der Crespel & Deiters Group, ist spezialisiert auf nachhaltige und hochfunktionelle Lösungen aus Weizen für technische Anwendungen in verschiedensten Industriezweigen. Die Produkte bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten als Hilfsstoffe beim Pelletieren, Brikettieren, Granulieren, Kleben, Binden und Compoundieren. Mit einem tiefgreifenden Verständnis für industrielle Verfahren entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit den Kunden aus der Baustoff-, Metall-, Agrar-, Textil-, Chemie- und Brennstoffindustrie sowie der Abfall- und Recyclingwirtschaft die ideale Lösung für eine effiziente Produktion. Die stärkebasierten Hilfsstoffe können in vielen Fällen chemische Additive ersetzen und tragen so dazu bei, Produktionsprozesse ökologischer zu gestalten.

C&D Technical Applications ist am Hauptsitz der Unternehmensgruppe in Ibbenbüren (NRW) angesiedelt. Seit 160 Jahren schafft die Crespel & Deiters Group mit anwendungsorientierten Produkten aus Weizen einen Mehrwert für Kunden aus der Non-Food, Food- und Futtermittel-Industrie. Den Rohstoff bezieht die Unternehmensgruppe zu mindestens 75 Prozent aus Deutschland, der Rest kommt aus anderen europäischen Staaten.

Quelle: Crespel & Deiters Group