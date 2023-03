PRC Europe 2023: Untersuchung der Nutzung von Wasserstoff-Regenbogen im Downstream-Sektor

22. bis 24. Mai 2023, Wien

Der Petrochemical and Refining Congress Europe 2023 versammelt Vertreter von großen O&G-Unternehmen, EPCs, Raffinerien und petrochemischen Anlagen, Lizenzgebern, Chemieunternehmen, Geräteherstellern und Dienstleistern, um sich über ihre Erkenntnisse über die Einführung von sauberem Wasserstoff in die nachgelagerte Industrie auszutauschen und sich die Wasserstoff-Roadmap anzusehen. Die Veranstaltung findet vom 22. bis 24. Mai 2023 in Wien/Österreich statt.

PRC Europe 2023 ist eine Plattform, die ihren Teilnehmern die Möglichkeit bietet, neue Partnerschaften aufzubauen und wichtige Akteure der Branche zu treffen. Gleichzeitig geht es bei der PRC Europe 2023 nicht nur um Networking, denn die Agenda des Kongresses umfasst zusätzlich folgende Themen: Bioraffination, Bedeutung alternativer Kraftstoffe, Dekarbonisierung, Recyclingtechnologien und viele weitere.

Der erste Programmpunkt der PRC Europe 2023 ist den Auswirkungen von sauberem Wasserstoff auf den nachgelagerten Sektor gewidmet. Die Session wird unterstützt von der LMF – Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH. Die Teilnehmer werden die Nutzung des Wasserstoff-Regenbogens in industriellen Prozessen untersuchen, mehr über Wege zu bezahlbarem grünem Wasserstoff erfahren und es werden Top-Projekte für Wasserstoff Elektrolyse vorgestellt. Unter den Referenten sind Vertreter von Neuman & Esser, Aramco Overseas, Andrade Gutierrez, Bayernoil und Advisian, ein Teil von Worley.

Nehmen Sie an der Sitzung über den Wasserstoff-Regenbogen auf der PRC Europe 2023 teil: https://sh.bgs.group/j6

Quelle: BGS Group