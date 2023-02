RecycleMe lanciert kostenloses Recyclingfähigkeits-Tool in der Slowakei

Das international tätige Beratungsunternehmen RecycleMe hat sein Online-Tool „Circulate Easy“ auf den slowakischen Markt gebracht. Nutzer des Tools können in wenigen einfachen Schritten Einschätzungen und Bewertungen der Recyclingfähigkeit ihrer Verpackungen vornehmen, informiert das Unternehmen.

Die Nutzung des Tools ist kostenfrei und soll Herstellern und Vertreibern von Verpackungen helfen, die Kreislauffähigkeit ihrer Verpackungen besser zu verstehen und Optimierungspotenziale zu erkennen.

Die RecycleMe Unternehmensberatung konzentriert sich auf die internationale Kreislaufwirtschaft, EPR (erweiterte Herstellerverantwortung)-Compliance und die Wiederverwertbarkeit von Verpackungen. Das Team unterstützt seine Kunden in verschiedenen Ländern bei der Optimierung der Kreislauffähigkeit von Verpackungen und der Erfüllung von internationalen Gesetzesvorgaben.

Wachsende Herausforderungen für Unternehmen durch zunehmende Regulierung

Jüngst veröffentlichte die EU einen Entwurf für die Überarbeitung der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Packaging & Packaging Waste Regulation – PPWR). Es wird deutlich: Die Kreislaufwirtschaft und das hochwertige Recycling von Wertstoffen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Steuerungsinstrumente wie die Ökomodulation oder die Vorgabe von Rezyklatquoten in Verpackungen halten Verpackungshersteller und -vertreiber dazu an, die Recyclingfähigkeit ihrer Produkte in den Vordergrund zu stellen.

„Die Ökomodulation, also der wirtschaftliche Anreiz zugunsten einer höheren Recyclingfähigkeit von Verpackungen, nimmt in der Slowakei immer deutlichere Formen an“, sagt Jan Makovnik, Geschäftsführer von RecycleMe in der Slowakei. „Für die Hersteller wird es daher immer wichtiger, ein klares Bild davon zu erhalten, wie ihre Verpackungen im Recyclingprozess abschneiden. So können sie finanzielle Vorzüge und letztlich einen Wettbewerbsvorteil erzielen.“

RecycleMe-Tool ermöglicht digitale Bewertung von Verpackungen

„Mit unserem Online-Tool können Hersteller eine Bewertung ihrer eigenen Verpackungen vornehmen – in wenigen einfachen Schritten und ohne professionelle Unterstützung“, erklärt Makovnik. Sabrina Goebel, General Manager von RecycleMe Deutschland, ergänzt: „Das Bewertungstool hat sich in den vergangenen Jahren bereits auf dem deutschen Markt bewährt. Auch für Hersteller, die auf dem slowakischen Markt tätig sind und das Beste aus ihren Verpackungen herausholen wollen, ist es perfekt geeignet.“

„Wir sind unheimlich stolz, den nächsten wichtigen Schritt innerhalb unserer Unternehmensgruppe zu gehen“, freut sich Goebel weiter. „Kreislaufwirtschaft muss international gedacht werden. Wir sehen in Deutschland, wie es funktionieren kann, und freuen uns daher auf viele Nutzer des kostenfreien Tools in der Slowakei. Es ist ein starkes Zeichen, dass wir auch hier den Weg zu einer modernen Kreislaufwirtschaft begleiten dürfen. Wir stehen gerne unterstützend zur Seite.“

Quelle: RecycleMe GmbH