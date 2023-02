BSR startet Recruiting-Kampagne für MINT-Berufe

„Gemeinsam die Zero-Waste-Stadt der Zukunft gestalten.“

Unter dem Motto „Zusammen ein Ganzes“ hat die Berliner Stadtreinigung (BSR) den Startschuss für eine neue Recruiting-Kampagne gegeben. Im Fokus stehen dabei zum ersten Mal die sogenannten „MINT-Berufe“. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Deutschlands größtes kommunales Abfallwirtschaftsunternehmen (nach eigenen Angaben) zeigt mit der neuen Kampagne die vielfältigen Job-Perspektiven auch in diesen technisch geprägten Berufsfeldern auf und möchte mit nachhaltigen Gestaltungsmöglichkeiten und einem attraktiven Arbeitsumfeld Fachkräfte und Auszubildende für eine Karriere bei der BSR begeistern.

Müllabfuhr und MINT-Berufe – wie passt das zusammen?

„Im Berliner Stadtbild ist unser Team Orange sehr präsent, als Arbeitgeberin wird die BSR daher meist mit klassischen Berufen in der Abfallentsorgung und Straßenreinigung in Verbindung gebracht“, sagt Martin Urban, Vorstand für Personal, Soziales und technische Dienstleistungen der BSR. „Fakt ist: Dahinter steckt noch viel mehr. Bei uns arbeiten Menschen in 68 Berufsfeldern Hand in Hand, um Berlin gemeinsam besser, grüner und sauberer zu machen. Wer eine spannende und zugleich nachhaltige berufliche Herausforderung in technisch geprägten Berufsfeldern sucht, ist bei uns genau richtig.“

Die neue MINT-Kampagne rückt die vielfältigen Ausbildungs- und Karriereperspektiven bei der BSR in den Fokus und spricht potenzielle Bewerber:innen gezielt an. Informationen und aktuelle Stellenangebote finden Interessierte unter: www.ZusammenEinGanzes.de – gleichzeitig ist die Kampagne auf Social Media, einschlägigen Job-Portalen und zum Beispiel auch im U-Bahn-Fernsehen „Berliner Fenster“ präsent. Ein zielgruppenspezifischer Medien-Mix macht neugierig auf die technisch geprägten Arbeitsfelder bei der BSR.

Mit über 6.000 Beschäftigten zählt die BSR zu den größten und beliebtesten Arbeitgebern in Berlin. IT-Spezialisten, Ingenieure und Controlling-Fachleute sind hier genauso gefragt wie Müllwerker, Straßenreiniger oder Berufskraftfahrer.

Von der technischen Optimierung der Abfallverwertungsanlagen über neue Recyclinghof-Konzepte bis zur Digitalisierung der Infrastruktur im Kiez der Zukunft: Auf mögliche MINT-Bewerber:innen warten spannende Einsatzfelder – und attraktive Arbeitsbedingungen. Vielfalt, Chancengleichheit und ein wertschätzender Umgang miteinander sind dem Unternehmen ebenso wichtig wie eine faire tarifliche Entlohnung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, umfassende Sozialleistungen und vielfältige Beschäftigten-Angebote wie Betriebssport und Jobrad. Dank flexibler Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum mobilen, ortsunabhängigen Arbeiten lassen sich Beruf und Privatleben zudem gut vereinbaren.

