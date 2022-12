Was tun mit meinem Elektroschrott? Möglichkeiten der Rückgabe

Zwei Mal im Jahr misst die stiftung ear den Wissensstand rund um das Thema E-Schrott-Entsorgung und veröffentlicht die Ergebnisse im Plan E-Trendbarometer.

Die aktuellen Daten zeigen positive Entwicklungen auf, machen aber auch deutlich, wo es noch Schwierigkeiten gibt.

Über die Rückgabemöglichkeiten im Handel wird immer mehr gewusst

Darf ich die Fernbedienung im Hausmüll entsorgen oder kann ich meinen E-Schrott „zum Verschenken“ an den Straßenrand stellen? Die korrekten Antworten auf diese und ähnliche Fragen fallen in der Bevölkerung noch zu oft falsch aus. Dazu kommt, dass das Wissen in diesem Bereich seit 2019 kaum gestiegen ist. Weitaus positiver ist die Entwicklung beim Wissen über die Rückgabemöglichkeiten im Handel. Hier wissen immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher über die Möglichkeiten der E-Schrott-Rückgabe Bescheid.

Die ausführlichen Ergebnisse des Plan E-Trendbarometers sind ab sofort auf der Webseite der stiftung elektro-altgeräte register zu finden.

Quelle: stiftung ear