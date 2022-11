Gerfer Recycling GmbH feiert besonderes Jubiläum

Seit 25 Jahren ist das Unternehmen Gerfer Recycling GmbH Entsorgungsfachbetrieb.

Die Firma wurde 1956 als familiengeführtes Speditionsunternehmen in Odenthal gegründet. Mittlerweile ist Gerfer ein in der Region weit bekannter Entsorgungsfachbetrieb und auf die Entsorgung, den Umschlag sowie auf die Behandlung diverser Abfälle spezialisiert.

Bei seinem Besuch anlässlich der Übergabe der Ehrenurkunde der bvse-Entsorgergemeinschaft machte Geschäftsführer Jörg Lacher deutlich, dass sich die Branche nur weiterentwickeln könne, wenn die Unternehmen ständig in innovative Prozesse und in ihre Mitarbeiter investieren. Das Ensorgungsfachbetriebezertifikat dokumentiert diesen Qualitätsanspruch und wird nur verliehen, wenn ein behördlich anerkannter Sachverständiger sich davon überzeugt hat. „Wir haben daher allen Grund, dem Team der Gerfer Recycling GmbH zu gratulieren“, erklärte Lacher.

Das mittelständische Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 50 Mitarbeiter an den Standorten Odenthal sowie Köln-Poll, so Alexander Kämling und Daniel Winkelhausen, die die Geschäftsleitung von Gerfer Recycling bilden. Nicht ohne Stolz berichteten sie davon, dass das Unternehmen sich mittlerweile durch den hohen Grad an Digitalisierung in den Arbeitsprozessen auszeichnet. „Das versetzt uns in die Lage, nicht nur sehr effiziente Arbeitsabläufe umsetzen zu können, sondern ermöglicht uns eine hohe Flexibilität bei der Umsetzung kundenspezifischer Aufgabenstellungen“, erläutern Kämling und Winkelhausen die Philosophie von Gerfer Recycling.

Quelle: bvse