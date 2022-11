Juniorenkreis traf sich bei der bvse-Jahrestagung in Berlin

Im Rahmen der bvse-Jahrestagung trafen sich rund 35 Mitglieder des bvse-Juniorenkreises am 29. September 2022 in Berlin. Die Nachwuchskräfte der Mitgliedsunternehmen des Verbandes tauschten sich zu aktuellen Themen und Entwicklungen in der Branche aus.

Die Junioren wurden zu Beginn der Sitzung durch den bvse-Präsidenten Henry Forster begrüßt. In seiner Ansprache betonte der Präsident die besondere Bedeutung der Nachwuchskräfte für das Ehrenamt und zur künftigen Stärkung der Fachverbände. Darüber hinaus erläuterte Präsident Henry Forster politische Tätigkeiten des Verbandes in Bezug auf die geplante CO2-Besteuerung von Müllverbrennungsanlagen zur Reduktion des Treibhausgasausstoßes.

Im Weiteren informierte er die Mitglieder des Juniorenkreises über die Ansprache an die Politik durch zahlreiche Schreiben hinsichtlich der Energiekrise mit dem Ziel, die Bedeutung der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft für die Daseinsvorsorge herauszustellen. Die Teilnahme des bvse-Präsidenten Henry Forster an der Sitzung stieß auf großen Zuspruch.

Im Anschluss referierte Dr.-Ing. Julia Hobohm, Geschäftsführerin des Gemeinsames Rücknahmesystem Servicegesellschaft mbH und Vorständin der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V., über das Thema „Frauen in der Abfallwirtschaft“. Im Gastvortrag wurde die zentrale Frage aufgeworfen, ob die Abfallwirtschaft eine Frauenquote braucht? Diese Fragenstellung führte zu einer regen Diskussion unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Alle waren sich in einem Punkt einig, dass Politik und Gesellschaft große Anstrengungen unternehmen muss, um gleiche Bedingungen für Frauen und Männer in der Arbeitswelt zu schaffen.

Die Juniorenkreissitzung beinhaltete darüber hinaus Berichte aus den Fachverbänden und Ausschüssen des bvse sowie Informationen zu aktuellen Themen des Markt- und Branchengeschehens.

Die nächste Juniorenkreissitzung findet am 7. und 8. Dezember 2022 auf Einladung des Hauptgeschäftsführers Eric Rehbock in der bvse-Geschäftsstelle in Bonn statt.

Quelle: bvse