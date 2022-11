Zehn Jahre Mitgliedschaft im Kompetenz-Netzwerk WFZruhr

Ehrung von Containerbau und Recyclinghof MIRO in Duisburg.

MIRO oder genauer gesagt: Miroslaw Malcherek und sein Team, stehen seit mittlerweile 15 Jahren für professionellen Containerbau aus dem Ruhrpott. Zehn Jahre lang gehört das Unternehmen zum Kompetenz-Netzwerk WFZruhr – Vorstandsvorsitzender Stefan Jonic und Geschäftsführer Dr. Hildebrand v. Hundt übergaben Miroslaw Malcherek im Rahmen der Mitgliederversammlung 2023 die Urkunde zur runden Mitgliedschaft.

MIRO, das auch über eine der größten Altholzannahmestellen des Ruhrgebiets verfügt, hat sich weit über die Ruhgebietsmetropole hinaus einen Namen gemacht. An der Haldenstraße in Duisburg-Neumühl arbeiten die Spezialisten an der Instandsetzung gebrauchter Container und entwickeln – neben allen klassischen Anwendungen – immer wieder auch Spezial- und Sonderbauten, die ganz nach den Wünschen der Kunden hergestellt werden.

Quelle: WFZruhr eV