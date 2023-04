WFZruhr holt Platz 1 und gewinnt Invitation Champion Award der Messe Recycling-Technik

Borussia Dortmund hat den 1. Platz (kurzfristig) abgeben müssen, das WFZruhr aus Lünen hat ihn gerade erst erobert und will ihn gar nicht mehr hergeben: Der diesjährige Invitation Champion Award der Messe Recycling-Technik – in den Westfallenhallen Dortmund – ging an das WFZruhr-Team um Geschäftsführer Dr. Hildebrand von Hundt.

Mit dem Preis werden die Anstrengungen des WFZruhr gewürdigt, die meisten Fachbesucher über persönliche Registrierungslinks und andere digitale Kanäle gewonnen zu haben. „Wir freuen uns riesig über den Preis und sehen uns bestätigt in unserer offensiven digitalen Kommunikation“, sagt Hildebrand von Hundt, der mit Tobias Althoff (Organisation) und Sarah Plat (Teamassistenz) zudem eine rundum gelungene Messe feierte.

„Die Auszeichnung war so etwas wie das I-Pünktchen“, schmunzelt von Hundt, der sich über den großartigen Zuspruch auf der Messe freut. „Das war die beste Messe, an der wir je teilgenommen haben“, unterstreicht der WFZruhr-Geschäftsführer. Neben engagierter Organisation und exakter Vorbereitung trug vor allem die digitale Kommunikation und PR zu dem Messe-Erfolg bei. „Nicht zu vergessen unsere Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen an beiden Messe-Tagen“, ergänzt Tobias Althoff. Mit welch modernen Methoden die Kreislaufwirtschaftsunternehmen dem Fachkräftemangel begegnen können, stand am ersten Tag auf dem Veranstaltungsprogramm. Spannende Vorträge und eine muntere Diskussionsrunde beleuchteten dieses Zukunftsthema. An Messetag zwei standen die Anforderungen an das zukünftige Baustoffrecycling auf dem Programm – ein wichtiges Thema, das viele Fachbesucher an den Gemeinschaftsstand des WFZruhr holte.

Nach der Messe ist vor der Messe beziehungsweise vor den nächsten Veranstaltungen – das WFZruhr-Team bereitet schon die nächsten Highlights wie Telematik-Anwendertag (unter dem UFO) und Tag der Entsorgungs-Logistik (Selm) vor – der Invitation Champion Award ist Ansporn und Verpflichtung zugleich – damit es auch bei der nächsten Preisverleihung wieder mit Platz 1 klappt.

Quelle: Wirtschaftsförderungszentrum Ruhr für Entsorgungs- und Verwertungstechnik e.V. (WFZruhr)