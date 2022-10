Jugendliche lernen mit Start-up über Kreislaufwirtschaft

Theia International startet gemeinsam mit dem Hamburger Start-up one.five eine neue Workshop-Reihe zum Thema „Nachhaltige Verpackungen“ im Rahmen der ersten globalen Community und Karriereplattform für junge Menschen, „Youth 4 Circular Future“. Jugendliche können sich noch bis zum 19. Oktober anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Netzwerk „Youth 4 Circular Future“ bietet Jugendlichen in Deutschland die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen aus der ganzen Welt über nachhaltige Produktionsweisen auszutauschen und von Expertinnen und Experten zu lernen. Zu ihnen gehören unter anderem Christine Levêque, Global Vice President Collection & Recycling bei Tetra Pak, Dr. Thomas Gröner, Gründer und Direktor von TG Pack Solutions, sowie Ike Nnaebue, nigerianischer Filmemacher und Berlinale Special Jury Mention Winner.

Die erste Workshop-Reihe „Unmask Packaging“ von „Youth 4 Circular Future“ wird mit one.five als Kooperationspartner durchgeführt und dreht sich um die Themen Verpackung und Biomaterialien. Das Hamburger Start-up entwickelt nachhaltige Verpackungen aus vollständig recycelbaren Materialien. Mara Jensen, Technische Leiterin bei one.five: „Durch den Austausch mit den Jugendlichen erhalten wir Impulse aus der jungen Generation, die noch einmal mit ganz anderen Augen auf das Thema Nachhaltigkeit blickt. Durch die internationale Ausrichtung lernen wir zudem unterschiedlichste Märkte aus den Augen der Konsumenten kennen.“

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos und wird von der Trägerin des Netzwerkes Theia International und der deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert. Über die Community „Youth 4 Circular Future (Y4CF)“ tauschen sich bereits junge Menschen aus Indien, Burkina Faso, Ghana, Brasilien, Großbritannien und Simbabwe wöchentlich online untereinander und mit den Mentorinnen und Mentoren von one.five aus. Jugendliche aus Hamburg hätten zudem die Möglichkeit, das Start-up vor Ort zu besuchen. Da die Workshops hybrid stattfinden, ist aber auch eine Teilnahme von ganz Deutschland aus möglich. Nach Abschluss der Workshop-Reihe erhalten Teilnehmende ein Zertifikat.

Hintergrund:

Obwohl die Kreislaufwirtschaft ein elementarer Bestandteil im Kampf gegen den Klimawandel darstellt, fehlt es in den Schulen, Ausbildungsstätten, Hochschulen und Universitäten an Lehrmaterialien, um Jugendliche für das Thema zu begeistern und themennahe Karrieren aufzuzeigen. Genau hier setzt die erste globale Plattform und Community „Youth 4 Circular Future“ an. Ihr Ziel ist es, junge Menschen international zusammenzubringen und sie zu befähigen, eigene Nachhaltigkeitsprojekte zu entwickeln und eine Karriere in der Kreislaufwirtschaft anzustreben. Für sie stehen ein globales Mentoren-Netzwerk sowie sogenannte „Good Practice Partner“ zum Austausch und gemeinsamen Projekt- wie Karriere-Management bereit.

Jugendliche, Lehrerinnen oder Lehrer einer Schulklasse, oder Unternehmen, die an „Youth 4 Circular Future“ teilnehmen möchten, senden einfach eine E-Mail an: team@theia-international.org

Quelle: Theia International e.V.