Erstes AZuR-Kolloquium in Hannover: Impulse für die Zukunft des Altreifen-Recyclings

Das erste wissenschaftliche AZuR-Kolloquium in Hannover war ein voller Erfolg.

Im Deutschen Institut für Kautschuktechnologie (DIK) tauschten sich am 22. September 2022 Wissenschaftler:innen deutscher und niederländischer Hochschulen intensiv über neueste Studien, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse zum Thema Altreifen-Recycling aus. Anregende Impulsvorträge lieferten frische Impulse für die anschließende Diskussion und die Themenvertiefung in Workshops sowie im AZuR-Netzwerk.

Aus Sicht von AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth hat das Kolloquium die Allianz Zukunft Reifen „in ihrem gemeinsamen Engagement für einen ökonomisch wie ökologisch sinnvollen Reifenkreislauf weitergebracht und wertvolle Anregungen für neue, zukunfts-weisende Forschungsprojekte und Studien geliefert.“ Einen besonderen Dank richtete Frau Guth an Professor Dr. Giese, der für die Premiere „freundlicherweise Räumlichkeiten im Deutschen Institut für Kautschuktechnologie zur Verfügung gestellt und mit seinem Team für den reibungslosen Ablauf gesorgt hat.“

Interdisziplinärer Austausch zum Altreifen-Recycling

Neben Wissenschaftler:innen der AZuR-Hochschulpartner DIK, TH Köln, TU Chemnitz und der University of Twente, nahmen am ersten AZuR-Kolloquium in Hannover auch Forschende der Hochschule Osnabrück, der Leibnitz Universität Hannover, des Biochemical Institute for Environmental Carcinogens Grosshansdorf und der Hochschule Würzburg-Schweinfurt teil. Zum Teilnehmerkreis gehörten zudem AZuR-Netzwerkkoordinatorin Christina Guth und Helmut Howe von der NOAH-Strategie-Initiative.

Die Hochschulen Osnabrück (vertreten durch Prof. Dr. Carmen-Simona Jordan) und Würzburg-Schweinfurt (vertreten durch Prof. Dr. Volker Herrmann) konnten im Rahmen der Veranstaltung als neue AZuR-Partner gewonnen werden, was die wissenschaftliche Schlag-kraft der Allianz Zukunft Reifen weiter erhöht.

Inspirierende Vorstellung aktueller Forschungsprojekte

Frische Inspiration für die folgende Diskussion lieferten gleich zu Beginn des Kolloquiums vier wissenschaftliche Impulsvorträge. Prof. Dr. Volker Herrmann (Hochschule Würzburg-Schweinfurt) stellte aktuelle Untersuchungen zum Einsatz von Gummimehl vor. Prof. Dr. Carmen-Simona Jordan referierte über die Herstellung von Gummiartefakten aus Sekundärrohstoffen. Dr. Ing. Stefan Hoyer (TU Chemnitz) präsentierte neue Konzepte und Verfahren für das Recycling von Elastomeren und Dr. Wilma Dierkes (University of Twente) stellte Möglichkeiten und Herausforderungen der Devulkanisation von Reifengummi vor. Die Präsentationen der vier Referent:innen zu den genannten Themen stehen AZuR-Partnern ab sofort im Intranet zum kostenlosen Download bereit.

Nach einem angeregten Austausch über die vorgestellten Forschungsergebnisse wurden diese und weitere Themen in Workshops vertieft, deren Ergebnisse man abschließend im Forum vorstellte. Dabei wurde die Bedeutung der professionellen Vorsortierung von Altreifen hervorgehoben – je besser Reifen-Materialien für die stoffliche und chemische Verwertung vorsortiert, desto höher die Qualität der daraus hergestellten Recyclingprodukte. Aus Sicht aller Teilnehmer:innen erfüllte das erste AZuR-Kolloquium seinen Zweck, neue Impulse für künftige Forschungsprojekte zu vermitteln und die Weiterentwicklung des Altreifen-Recyclings im Sinne einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Im nächsten Jahr soll mindestens ein weiteres AZuR-Kolloquium stattfinden. AZuR-Kolloquien sollen als interdisziplinäre Plattform für den wissenschaftlichen Austausch zum Thema Altreifen-Recycling etabliert werden, um Forschende unterschiedlicher Fakultäten und Disziplinen regelmäßig an einen Tisch zu bringen.

Über AZuR (Allianz Zukunft Reifen), das Innovationsforum Altreifen-Recycling

Die Entsorgungsproblematik in Deutschland steigt. Der Markt des Altreifen-Recyclings ist im Umbruch. Altreifen und Altgummi in Zukunft vollumfänglich wiederzuverwerten und gleichzeitig das Aufkommen an Altreifen zu reduzieren – das ist das hoch gesteckte Ziel des Innovationsforums Altreifen-Recycling. Ziel ist eine intensive Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Netzwerk aus Wirtschaft und Wissenschaft. Es soll eine branchenübergreifende Vernetzung der verschiedenen Akteure und Akteurinnen aus Wirtschaft und Wissenschaft in der „Altreifen-Branche“ angestoßen und ausgebaut werden, um die Voraussetzungen gerade für kleine und mittlere Unternehmen zum Beispiel für neue Produkte, Absatzmärkte und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu verbessern. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 wurde AZuR zehn Monate durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

www.azur-netzwerk.de

Quelle: AZuR