Engenius zeigt zur IAA Transportation 2022 eine Weltneuheit

Das zur FAUN Gruppe gehörende junge Unternehmen Engenius stellt erstmals auf der Messe für das Transportwesen aus. Zwei Fahrzeugmodelle zeigt Engenius in Hannover, darunter eine Weltneuheit.

Citypower ist das zweite Produkt des Bremer Fahrzeugherstellers. Ein Wasserstoff-Lkw für den innerstädtischen Waren- und Lieferverkehr. „Der Güterverkehr trägt zu rund zehn Prozent zu den globalen CO2-Emissionen bei. Unsere Vision ist der klimaneutrale Lastverkehr. Mit Engenius wollen wir Marktführer für wasserstoffbetriebene Lastkraftwagen auf der Kurz- und Mittelstrecke werden.“, so Patrick Hermanspann, CEO der FAUN Gruppe.

Als Trägerfahrzeug für den Citypower nutzt Engenius den Atego aus dem Hause Daimler Trucks. Der Zweiachser bietet viel Potenzial: Mit neun Tonnen Nutzlast, 500 km Reichweite (WLTP) und dreißig Minuten Tankzeit ist der Citypower ein emissionsfreier und geräuscharmer Ersatz für Dieselfahrzeuge, ohne auf Bauraum, Leistung und Reichweite verzichten zu müssen. Maximal 32 kg Wasserstoff können mitgeführt werden. Getankt wird mit 700 bar. Ende 2023 werden die ersten Fahrzeuge in den Feldtest gehen und Serienstart ist für 2024 geplant.

Engenius ist Europas eine der ersten Fahrzeughersteller mit einer EU-Typgenehmigung für elektrisch angetriebene LKW mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-System (FCEV). 25 Bluepower Wasserstoff-Müllfahrzeuge sind bereits im Einsatz. Neben Städten wie Berlin, Duisburg, Bochum und Brüssel fährt der erste Bluepower-Müllwagen nun auch in Großbritannien. Ab Mitte 2023 wird das Unternehmen Dachser einen Bluepower in Hamburg für die Innenstadtbelieferung einsetzen. Der Lkw wird das lokal emissionsfreie Lieferkonzept Dachser Emission-Free Delivery ergänzen und kann mit seinem festen Kofferaufbau bis zu 18 Warenpaletten bei 19 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht transportieren. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 27 Tonnen. Die Reichweite der Bluepower beträgt je nach Revier rund 250 km (WLTP) und das H2-Tankvolumen 16,4 Kilogramm. Die Bluepower-Produktreihe nutzt als Trägerfahrzeug den Econic von Daimler Trucks. Ein DirectVision-Fahrerhaus mit Panoramaverglasung für eine sehr gute Rundumsicht und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Patrick Hermanspann: „Unsere LKW sind dort unterwegs, wo Kinder spielen und Familien wohnen. Wir wollen helfen, eine bessere und saubere Welt zu erschaffen. Aus diesem Grund ist es für uns wichtig einen klimaneutralen Lastverkehr umzusetzen.“

Engenius GmbH

Engenius ist eine Tochtergesellschaft der FAUN Gruppe, die Fahrzeuge mit alternativ angetriebene Fahrzeuge herstellt und sich den klimaneutralen Lastverkehr zum Ziel gesetzt hat. Die FAUN Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitende. Der Aufbauhersteller ist in Europa einer der führenden Anbieter von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen und unterhält zwölf Werke in sieben Ländern. Stammsitz der Gruppe ist in Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen. FAUN ist Teil der Kirchhoff Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden Kirchhoff Gruppe. Der Unternehmensverbund Kirchhoff erwirtschaftete 2021 mit 12.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,2 Mrd. Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik. Zum Konzern gehören 56 Werke in 22 Ländern auf fünf Kontinenten.

Engenius auf der IAA Transportation: Halle 20, Stand A18, Test Drives: Halle 11, Stand 50

Quelle: Engenius GmbH