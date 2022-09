On präsentiert ersten Schuh, der mit CO-Emissionen hergestellt wurde

Die Schweizer Sportmarke On präsentiert den neuen Cloudprime, den ersten Schuh, der mit Kohlenstoff-Emissionen hergestellt wurde. Dies ist ein Meilenstein in den Bestrebungen, Alternativen zu erdölbasierten Ressourcen zu finden.

Der Cloudprime besteht aus CleanCloud™ EVA-Schaum und wird aus Kohlenstoffemissionen als Rohstoff hergestellt. On ist das erste Unternehmen in der Schuhindustrie, das CO-Emissionen als primären Rohstoff für eine Laufschuhmittelsohle erforscht, insbesondere für EVA-Schaum (Ethylen-Vinylacetat), der in Zukunft auch für andere Schuhteile und Produkte verwendet werden könnte.

Die Ambitionen von On sind hoch: Die Schweizer Sportmarke arbeitet auf eine Zukunft hin, in der jedes On-Produkt frei von fossilen Brennstoffen und vollständig zirkulär ist. CleanCloud™ ist das Ergebnis von fünf Jahren engagierter Arbeit, die damit begann, die bestmöglichen Partner zu finden. Denn die Herausforderungen bei der Entwicklung einer solch komplexen Technologie im kommerziellen Maßstab lassen sich nur in der Gruppe bewältigen.

„Dass ich den ersten Schuh, der aus CO-Emissionen hergestellt wurde, in meinen Händen halte, ist ein großer Meilenstein – nicht nur für On, sondern für die gesamte Sportindustrie“, erklärt Caspar Coppetti, Mitbegründer und Executive Co-Chairman von On. „Noch vor fünf Jahren wagten wir kaum, davon zu träumten. Stellen Sie sich vor, was in Zukunft möglich sein wird, wenn wir das Potenzial alternativer Kohlenstoffquellen durch weitere Forschung und in Zusammenarbeit mit den besten Partnern erschließen.“

CleanCloud™ ist dank der Partnerschaft mit einigen der innovativsten Unternehmen im Bereich Biochemie, Prozess- und Kunststoffinnovation entstanden, darunter LanzaTech, Technip Energies und Borealis. LanzaTech nutzt modernste Gentechnik, modernste Biotechnologie, hochmoderne künstliche Intelligenz und Innovationen in den Bereichen Maschinenbau und Chemietechnik, um Chemikalien herzustellen, die Kohlenstoff aufsaugen, anstatt ihn auszustoßen.

„Heute zeigen wir der Welt, dass recycelter Kohlenstoff eine Ressource und keine Belastung ist“, sagt Jennifer Holmgren, CEO von LanzaTech. „Indem wir Umweltverschmutzung in Produkte umwandeln, wird eines Tages alles in unserem täglichen Leben aus recyceltem Kohlenstoff bestehen. Wir freuen uns, gemeinsam mit On, Borealis und Technip Energies diese Reise anzutreten, um die Kohlenstoffkurve zu senken, unseren Himmel blau zu halten und eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen.“

Technip Energies ist ein führendes Engineering- und Technologieunternehmen für die Energiewende und in diesem Konsortium verantwortlich für den Prozess der Dehydratisierung von Ethanol zu dem Gas Ethylen, das ein Monomer und der wichtigste Baustein von weit verbreiteten Kunststoffen ist.

Bhaskar Patel, SVP Sustainable Fuels, Chemicals & Circularity bei Technip Energies: „Technip Energies ist stolz darauf, On gemeinsam mit On CleanCloud™ Wirklichkeit werden zu lassen. Die Anwendung unserer Hummingbird™-Technologie zur Herstellung von Bio-Ethylen ist ein Schritt zu einer nachhaltigeren Zukunft. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von On zusammenzuarbeiten, um CleanCloud™ in die Welt zu bringen.“

Borealis ist ein führender Anbieter fortschrittlicher, kreislauffähiger und erneuerbarer Kunststofflösungen. Das Unternehmen spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle, da es aus Ethylen den leistungsstarken und leicht zu verarbeitenden EVA-Schaumstoff für CleanCloud™ herstellt. Mit dieser Zusammenarbeit treibt Borealis den Übergang für eine klimaneutrale Zukunft an und steht in vollem Einklang mit dem EverMinds™-Ziel, die Kreislaufwirtschaft durch Partnerschaften zu beschleunigen.

Lucrèce Foufopoulos, Borealis Executive Vice President Polyolefins, Circularity and Innovation & Technology: „Borealis ist begeistert, Teil dieser einzigartigen Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette zu sein. Gemeinsam mit unseren kreativen Partnern On, LanzaTech und Technip Energies sind wir stolz darauf, die Kreislauffähigkeit von Kohlenstoff voranzutreiben und Kunststoff von seiner Abhängigkeit von fossilen Ressourcen zu entkoppeln. Durch Innovation und Zusammenarbeit erfinden wir die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu.“

Und so funktioniert es:

Die Technologie von LanzaTech fängt Kohlenmonoxid aus Industrieabgasen wie zum Beispiel Abgase aus Stahlwerken oder Emissionen aus Mülldeponien ab, bevor sie in die Atmosphäre gelangen. Speziell ausgewählte Bakterien fermentieren das kohlenstoffreiche Abgas in einem patentierten Prozess auf natürliche Weise zu flüssigem Ethanol. Dieser natürliche Gärungsprozess ähnelt dem der konventionellen Alkoholproduktion – etwa beim Bierbrauen. Das Ethanol wird dann durch Technip Energies dehydriert, um Ethylen zu erzeugen, das dann von Borealis zu EVA (einem Ethylen-Vinyl-Acetat-Copolymer) polymerisiert wird – jenem vielseitigen und leichten Material, mit dem On Performance Schaumstoff für Schuhe herstellt.

Das Ziel von On ist es CleanCloud™ in Zukunft so vielen Kunden wie möglich zugänglich zu machen. „Wir sind überzeugt, dass On einen positiven Wandel herbeiführen kann, indem es die Verbreitung nachhaltiger Technologien wie CleanCloud™ ermöglicht und beschleunigt“, sagt Caspar Coppetti.

Die übergeordnete Intention ist es, einen Schuh aus den fortschrittlichsten und nachhaltigsten Materialien zu entwickeln. Für die Laufsohle arbeitet On mit dem Kreislauf-Start-up Novoloop zusammen, indem es weltweit das erste chemisch upcycelte TPU aus Post-Consumer-Kunststoffabfällen verwendet. Die Laufsohle wurde strengen Labor- und Sportlertests unterzogen und erfüllt Spezifikationen, die mit denen von TPU aus fossilen Rohstoffen vergleichbar sind – gleichzeitig bieten sie aber eine deutliche Reduzierung des CO2-Fussabdrucks. Für das Obermaterial arbeitet On mit dem jungen französischen Start-up Fairbrics zusammen, um ein Textil auf Polyesterbasis zu entwickeln, das aus Kohlenstoffemissionen hergestellt wird.

