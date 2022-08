„greenbox“ für nachhaltige Altkleidersammlung

Mit „faircollect“ unterstützt die Heinrich Glaeser Nachf. GmbH Städte, Gemeinden sowie private Organisationen und Gewerbetreibende bei einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Alttextilien und -schuhen.

Das Unternehmen platziert modern gestaltete Altkleidersammelcontainer an ausgewiesenen Plätzen, leert diese in einem fest vereinbarten Rhythmus und garantiert eine sachgemäße Verwertung beziehungsweise Wiederverwendung. Mit der „greenbox“ präsentiert Heinrich Glaeser nun eine „Weltneuheit für Altkleidersammelstellen“: Der Sammelcontainer wird mit einer fertig bepflanzten Dachfläche ausgeliefert. Die pflegeleichte Pflanzenmischung wirkt lärmdämmend und kühlend auf die Umgebung, bindet Feinstaub (15.000 mg/a) und verringert den Angaben zufolge die jährliche Kohlendioxid-Belastung um 1,2 Kilogramm. Außerdem dient die greenbox als „Blühtrittstein“, damit Insekten in Asphaltwüsten eine Anlaufstelle für die Nahrungsaufnahme haben. Zusätzlich ist der Alterkleidercontainer mit einer Nisthilfe ausgestattet. Sie bietet Fluginsekten einen Lebensraum und Brutmöglichkeiten. Der Container selbst ist ringsum in einem passenden Natur-Design gestaltet.

Dienstleistung mit eingeschlossener Verwertung

Die gesammelten Altkleider und -schuhe werden bei Heinrich Glaeser weiterverarbeitet, indem Verwertbares länger nutzbar gemacht und Aufbereitbares recycelt wird. In der unternehmenseigenen Reißerei gewinnt das Unternehmen außerdem Faserrohstoffe zurück.

Der Zukauf von Altkleidern und -schuhen bei selbstsammelnden Partnern ist das zweite Standbein von „faircollect“. Heinrich Glaeser holt die Posten direkt an den Aufstellstellen ab und übernimmt die fachgerechte Verwertung. Dieser Service steht auch Händlern, Herstellern und Großverbrauchern offen, die sich von Restposten und Überhangproduktionen trennen wollen.

Heinrich Glaeser ist auf der GaLaBau 2022 (auf dem Stand des Bundesverbandes GebäudeGrün, BuGG) vom 14. bis 17. September vertreten.

Quelle: Heinrich Glaeser Nachf. GmbH