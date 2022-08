Übernahme der Häder GmbH Kunststoffrecycling – Grannex auf Wachstumskurs

Die Grannex Recycling-Technik GmbH & Co. KG aus Osnabrück hat zum 1. August 2022 sämtliche Anteile an der Häder GmbH Kunststoffrecycling mit Sitz in Hilter am Teutoburger Wald übernommen.

Die Übernahme der Häder GmbH Kunststoffrecycling fügt sich in die Wachstumsstrategie der Grannex ein. Nachdem bereits ein Ausbau- und Investitionsprogramm für den Standort in Osnabrück angestoßen wurde, bietet die jetzt erfolgte Übernahme zusätzliche Wachstumsperspektiven im Raum Osnabrück.

In einer Zeit, in der die Branche von Preisexzessen, einer sich beschleunigenden Volatilität, hohem Investitionsbedarf, zunehmender regulatorischer Herausforderungen, hoher Sensibilität beim Umgang mit Ressourcen sowie von erheblichen Unsicherheiten bei der Energiebeschaffung und -versorgung geprägt ist, unterstreicht die Grannex mit dieser Akquisition die eigenen Wachstumsambitionen und das Bekenntnis zum zukunftsfähigen mechanischen Kunststoffrecycling.

In den kommenden Monaten steht die Aufwertung der Anlagentechnik und der Ausbau der Ver-wertungskapazitäten in Hilter im Fokus. Insbesondere zusätzliche Verwertungskapazitäten für schwer zu recycelnde Mischkunststoffabfälle sollen geschaffen werden. Nach dem Umbau des Standortes Osnabrück und durch die Übernahme der Aktivitäten der Häder GmbH Kunststoffrecycling steigt die Verwertungskapazität der Grannex zum Jahresende auf insgesamt rund 35.000 Jahrestonnen. Weitere Investitionen, Standorte und Aufbereitungskapazitäten sind bereits geplant.

Ziel aller zukünftigen Maßnahmen ist neben der Steigerung der Liefer- und Leistungsfähigkeit der Grannex auch die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks über sämtliche Standorte und entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Grundsätzlich – aber ganz besonders in der aktuellen Zeit ist es wichtig Ressourcen zu schützen, Energie zu sparen und schützenswerte Güter zu bewahren. So sollen bei der Aufwertung von Standorten und Anlagentechnik auch neue Verfahren zum Einsatz kommen, die den Energie- sowie Wasserverbrauch senken.

Quelle: Grannex Recycling-Technik GmbH & Co. KG