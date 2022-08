Sennebogen bringt akkubetriebenen Raupen-Teleskopkran auf den Markt

Der neue 653 E Electro Battery vereint den Nutzen der Akku-Technologie mit den bewährten Vorteilen des Krankonzepts Raupen-Telekran. Anwender arbeiten komplett emissionsfrei und bleiben dabei dank Dualem Power Management System maximal flexibel. Die offizielle Produktvorstellung ist zur bauma 2022 in München angesetzt.

Die 50-Tonnen-Maschine, die in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Händler Van den Heuvel entwickelt wurde, bildet den ersten akkugestützten Raupen-Teleskopkran im Sennebogen-Sortiment. Durch den engen Kontakt des Vertriebspartners Van den Heuvel mit niederländischen Kranvermietern und Bauunternehmen wurden in die Entwicklungspartnerschaft wertvolle Marktanforderungen aus dem progressiven niederländischen Markt hineingetragen.

Maximale Flexibilität dank Dualem Power Management System

Mit dem 653 Electro Battery arbeiten Anwender auf jeder Art von Baustelle und zeitlich unbegrenzt voll elektrisch. Denn wie der bereits zur IFAT in den Markt eingeführte Akkubagger 817 Electro Battery, kann der mit einem 210 kWh-Batteriepack ausgestattete Elektrokran 653 Electro Battery sowohl im reinen Akkumodus als auch während des Aufladens am Stromnetz betrieben werden. Sobald die Maschine mit dem Stromnetz verbunden wird, wird der Netzstrom für die Hebetätigkeiten verwendet, überschüssig eingespeiste Energie lädt gleichzeitig die Akkus wieder auf.

Anwender profitieren somit auf der Baustelle zukünftig nicht nur weiterhin von der Flexibilität des Raupen-Teleskopkrans an sich, der sich durch besondere Geländegängigkeit und Manövrierfähigkeit – auch mit Last am Haken – auszeichnet, sondern kombinieren diese nun mit den technologischen Vorteilen der Sennebogen-Akkutechnologie.

Zero Emission auf der Baustelle

Der 653 Electro Battery ist nicht nur frei von fossilen Brennstoffen, sondern arbeitet ebenso vibrationsärmer und leiser als seine dieselbetriebenen Pendants. Neben dem positiven CO2-Fußabdruck weist die Maschine einen weiteren Vorteil auf: Der Serviceaufwand ist gering, da Wartungsvorgänge wie Motorölwechsel komplett entfallen.

Zu sehen auf der bauma 2022

Die Weltpremiere des 653 Electro Battery findet von 24. bis 30. Oktober auf der bauma 2022 in München statt. Sennebogen freut sich auf die Weltleitmesse für Baumaschinen: „Entdecken Sie den neuen Akku-Kran und viele weitere Neuheiten auf unserem Messestand am Freigelände FM.712.“

Quelle: Sennebogen Maschinenfabrik GmbH