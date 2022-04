Vecoplan-Niederlassung in Südkalifornien eröffnet

Die Vecoplan LLC in North Carolina, die nordamerikanische Tochtergesellschaft der Vecoplan AG, hat im kalifornischen Eastvale unter dem Namen „Vecoplan West“ ein Büro mit Technologiezentrum eröffnet. Die Einweihung der Niederlassung fand Mitte März statt. Für die Vecoplan-Gruppe ist dies ein weiterer und konsequenter Schritt in Richtung Expansion.

Neben ihrem Sitz in North Carolina und der Niederlassung in Indiana ist Vecoplan LLC nun auch in Südkalifornien präsent. Damit will die Vecoplan-Unternehmensgruppe für ihre Kunden ein noch zuverlässigerer und stärkerer Partner sein. Am Standort kümmern sich die Mitarbeitenden künftig um den Verkauf, den Service und das Ersatzteilmanagement. Zu „Vecoplan West“ gehört zudem ein modernes Technologiezentrum. „Die hohe Akzeptanz und der große Erfolg unseres modernen Testzentrums für Zerkleinerungstechnik am Hauptsitz in Bad Marienberg haben uns bewogen, auch in der neuen US-Niederlassung entsprechend zu investieren“, beschreibt Michael Lambert, Vorstand (CFO) der Vecoplan Group. „Nichts überzeugt einen potenziellen Kunden mehr als ein „Proof of Concept“ – also der tatsächliche Beweis der optimalen Konfiguration eines Schredders angepasst auf die jeweiligen Anforderungen.“

Auf der Eröffnungsfeier demonstrierte das neue Team seinen Kunden, Lieferanten, Händlern und Interessierten die Zerkleinerung von Kunststoffen, Holz und Papier. Die Gäste konnten sich die Anlagen und den neuen Standort zeigen lassen. „Die Eröffnung dieser weiteren Niederlassung ist für uns ein klares Bekenntnis zum US-Markt und dem erfolgreichen Geschäft der Vecoplan LLC“, sagte Werner Berens, Vorstand (CEO) der Vecoplan Group, auf der Veranstaltung. „Mit unserem neuen Standort sind wir in dieser wichtigen Region noch näher bei unseren Kunden.“

Quelle: Vecoplan AG