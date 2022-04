Plastimagen México: Zurückhaltung im Bereich Recycling zu spüren

Auf einer Fläche von rund 34.000 Quadratmetern haben sich auf der diesjährigen Plastimagen in Mexico City 480 Unternehmen aus 23 Nationen präsentiert, darunter: Herbold Meckesheim. Die Industrieschau gilt als Flaggschiff der Kunststoffbranche in Lateinamerika.

Unter den insgesamt 13 Pavillons, elf davon länderspezifische, war gerade Europa stark vertreten. Zehn Vortragsrunden und zwei Tage mit Workshops rundeten das Messeprogramm ab. Vom Shredder bis zum Roboter wurden den etwa 22.000 Fachbesuchern aus 35 Ländern viele Aspekte der Kunststoffverarbeitung und Wiederaufarbeitung von Kunststoffen nahegebracht.

Herbold Meckesheim präsentierte sich im deutschen Pavillon und wurde tatkräftig von der mexikanischen Vertretung unterstützt. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre strömten Industrie- und Branchenvertreter, Kooperationspartner und Kunden umso erfreuter an den Stand, um sich über die neuesten technologischen Entwicklungen des Meckesheimer Spezialmaschinenbauers mit Blick auf Recyclinganlagen und Maschinenlösungen zu informieren. Besonders Waschanlagen, Mühlen und Pulverisierer standen im Fokus des Interesses.

Obschon die Messe ein „historisches Niveau an Vorverkäufen“ vermeldet, ist auch im lateinamerikanischen Raum eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Während in Europa Investitionsentscheidungen vom militärischen Konflikt auf dem Kontinent beeinflusst werden, bestimmt in Latein- und Südamerika der Mangel an Rohstoffen und Vorprodukten fernab der Preisentwicklung das Bild.

Es passt zu den Bemühungen der Recycler, dass sich die Plastimagen zum Ziel gesetzt hat, keinen Plastikmüll zu produzieren. So wurden bislang 18 Tonnen Kunststoffabfälle eingesammelt, um sie einer Recyclinganlage zuzuführen. Die Plastimagen México 2023 ist wieder im Centro Citibanamex in Mexico City für den 7. bis 10. November avisiert. Herbold Meckesheim hat sich den Termin fest vorgemerkt.

Quelle: Herbold Meckesheim GmbH