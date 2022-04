Cisco-App bringt alte IT-Geräte in den Recycling-Kreislauf

Mit Hilfe der mobilen App „Send IT Back“ können Cisco-Kunden ab sofort ihre ausgedienten Cisco-Produkte einfach, sicher und nachhaltig zurückgeben. Cisco führt sie anschließend einer umweltfreundlichen Reparatur und Wiederverwendung zu. Die App ist jetzt in allen 27 Ländern der Europäischen Union sowie in Großbritannien und den USA verfügbar.

Seit 15 Jahren setzt sich Cisco für die Reduzierung seiner Unternehmens-Auswirkungen auf die Umwelt ein. So werden nach eigenen Angaben bereits 99,9 Prozent der zurückgenommenen Produkte von Cisco wiederverwendet und/oder recycelt. Gesamtheitlich wurden im Jahr 2019 in Europa nur 39 Prozent [1] der Elektro- und Elektronikabfälle recycelt. Und das obwohl mit jeder Tonne recycelten Abfalls zwei Tonnen CO2-Emissionen [2] vermieden werden könnten.

Cisco kündigt an, sein Nachhaltigkeits-Engagement ausweiten zu wollen, „um hier aktiv zu unterstützen“. Im Rahmen seiner Programme zur Rücknahme und Wiederverwendung von Produkten sammelt Cisco die Hardware seiner Kunden jetzt kostenlos ein und führt sie einer weiteren Verwendung zu. Um mit Send IT Back eine Abholung zu vereinbaren, laden Kunden einfach die iOS- oder Android-Version der App herunter, fotografieren die betreffenden Geräte und starten den Prozess. Zu den ersten Anwendern der Send IT Back App in Europa gehört zum Beispiel der Automobilhersteller Audi AG.

Jutta Gräfensteiner, Director Sustainability, Deutschland Digital und Country Plan bei Cisco Deutschland, sagt: „Die Technologiebranche hat die klare Verantwortung, die von ihr verbrauchten Ressourcen und die von ihr erzeugten Abfälle zu reduzieren. Als Cisco verankern wir die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in unserem gesamten Unternehmen und in jeder Phase des Produktlebenszyklus. Dazu gehört auch die Verbesserung der Rückgabe von Produkten zur Reparatur und Wiederverwendung. Wir tragen somit dazu bei, eine inklusive Zukunft für alle zu schaffen.“

Die fünf Bereiche der Cisco-Strategie

Entscheidend für den Erfolg der aktuellen Initiative von Cisco ist ein Produktdesign, das Demontage, Reparatur und Wiederverwendung berücksichtigt. Das Unternehmen hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2025 sämtliche neuen Cisco-Produkte und -Verpackungen nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu gestalten. Die Strategie umfasst die fünf Bereiche: Design, Betrieb, Verbrauch, Lösungen und Führungsrolle.

„Im Rahmen unseres Engagements für die Kreislaufwirtschaft hat sich Cisco dazu verpflichtet, bis 2040 Net-Zero-Emissionen zu erreichen“, sagt Gräfensteiner. „Dieses Ziel deckt alle Emissionsbereiche ab, einschließlich der Emissionen aus dem direkten Betrieb von Cisco, der Lieferkette und der Nutzung seiner Produkte. Mit der Send IT Back App setzen wir diesen Weg konsequent fort.“

Die Send IT Back App lässt sich im Apple App Store oder bei Google Play herunterladen.

[1] Quelle: Europäische Umweltagentur, Waste Recycling in Europe, November 2021

Quelle: Cisco