Messe München kauft Messen für Umwelttechnologien in Singapur

Die südostasiatische Tochtergesellschaft der Messe München – MMI Asia – hat das Asia Climate Forum (ACF), Südostasiens führende Plattform für Wetterprognose, meteorologische Ausrüstung, Flutprävention und -bekämpfung sowie Kontrolle und Management der Luftqualität, übernommen. Mit seinen drei unterschiedlichen Messen – InterMET, InterFLOOD und InterAIR – ist das ACF seit 2015 eine zentrale Anlaufstelle der Branche.

Das Asia Climate Forum (ACF) befasst sich mit einigen der wichtigsten Umweltthemen, die Industrie, Regierungen und Gesellschaft bewältigen müssen. Die Veranstaltung ermöglicht es der Branche, weltweit führende Lösungen, Technologien und bewährte Verfahren in Südostasien zu verbessern, zu entwickeln und einzusetzen.

„Wir werden in die Messe investieren, um die Lösung von Klimaproblemen in der Welt weiter vorantreiben“, sagt Michael Wilton, Geschäftsführer und Direktor von MMI Asia Pte. Ltd. „Die letzte Weltklimakonferenz hat deutlich gemacht, dass es globale Anstrengungen zur Bewältigung dieser Krise geben muss – internationale Zusammenarbeit und Partnerschaften sind entscheidend, um Pläne zu erstellen und Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels zu ergreifen. Nicht zuletzt, da die Regierung von Singapur die Dringlichkeit einer Klimastrategie zur Bekämpfung der globalen Erwärmung und des Anstiegs der Meeresspiegel betont.“

Der bisherige Organisator, Media Generation Ventures Ltd (MGV), wird weiterhin als Berater der MMI Asia für die Veranstaltung zur Seite stehen, um einen reibungslosen Übergang für alle Beteiligten sicherzustellen. Das ACF ergänzt das globale Veranstaltungsportfolio der Messe München im Umweltsektor, zu dem auch die IFAT München, die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, die IFAT India, die IFAT Eurasia, die IFAT Africa und die IE expo-Reihe in China gehören. In 2022 wird die Veranstaltung zusammen mit dem CleanEnviro Summit Singapore (CESG) und der Singapore International Water Week (SIWW) stattfinden.

Quelle: Messe München GmbH