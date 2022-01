Bauen mit Holz im Bestand: Sanierung im Plattenbau und Wohnen über dem Parkplatz

Seminarreihe „Öffentliches Bauen mit Holz“ ab 24. März 2022.

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) setzt ihre Veranstaltungsreihe „Auf Zukunftskurs: Öffentliches Bauen mit Holz“ in diesem Jahr mit vier weiteren Online-Veranstaltungen unter dem Dach der Charta für Holz fort. Der Startschuss fällt im Frühjahr.

Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung am 24. März 2022 steht das Bauen im Bestand, denn die hohe Nachfrage nach Bauland hat das Angebot auch für öffentliche Bauherren verknappt und verteuert. Zudem schafft die Sanierung und Revitalisierung vorhandener Gebäude mit nachwachsenden Bau- und Dämmstoffen nicht nur hochwertigen Wohnraum, sondern sie reduziert auch Bodenversiegelung und Rohstoffverbrauch – ein Plus in puncto Klimaschutzziele.

In seinem Vortrag wird Jan Schreiber, ZRS Architekten & Ingenieure, am Beispiel des Verwaltungsgebäudes im Tierpark Berlin die kreislaufgerechte Sanierung eines DDR-Systembaus vorstellen. Außerdem berichtet Robert Zengler von der Münchener Wohnungsgesellschaft Gewofag über das „Wohnen am Dantebad“. Die Gesellschaft machte aus der Not Münchener Baulandknappheit eine Tugend und überbaute einen kompletten Parkplatz – ein Pilotprojekt, das zur Blaupause für die Planungen weiterer städtischer Wohnungsgesellschaften taugt. Mit im Boot ist zudem Dr. Martin Schellenberg, Fachanwalt für Vergaberecht. Er wird das nachhaltige Bauen in der Planungs- und Vergabepraxis beleuchten. Die Moderation der Online-Veranstaltung obliegt der Berliner Rechtsanwältin und Notarin Dr. Eva-Dorothee Leinemann, Fachanwältin für Vergaberecht.

Die Teilnahme an der Seminarreihe ist kostenfrei und wird von mehreren Architekten- und Ingenieurkammern mit Fortbildungspunkten honoriert. Zur Anmeldung geht es hier.

Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)