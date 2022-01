Borealis und Reclay Group gehen strategische Partnerschaft ein

Die Unternehmen wollen gemeinsam Herausforderungen bei der Entsorgung und dem Recycling von Kunststoffverpackungen lösen.

Borealis, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen im Bereich kreislauforientierter Polyolefine und europäischer Marktführer in den Bereichen Basischemikalien und Pflanzennährstoffe, und die Reclay Group, ein auf Umwelt- und Materialrückgewinnungsmanagement spezialisiertes international agierendes Unternehmen, geben bekannt, künftig ihre Stärken zu bündeln, um die steigende Marktnachfrage nach Rezyklaten für High-End-Kunststoffanwendungen zu bedienen:

„Diese einzigartige Partnerschaft wird die Recycling-Wertschöpfungskette ausgehend von Deutschland, einem der größten Recyclingmärkte Europas, optimieren. Darüber hinaus wird die Partnerschaft den Umstieg auf eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft beschleunigen, indem sie Kunden und anderen Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Recyclingkompetenzen entlang der Wertschöpfungskette

Durch die neue Vereinbarung erhalte Borealis Zugang zu einer sicheren und beständigen Versorgung mit Rohstoffen in Form von Leichtverpackungsabfällen (LVP), die von Reclay im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) in Deutschland gesammelt werden. Die Kunststoffverpackungen sollen in den Recyclinganlagen von Borealis verwertet und dadurch die Palette der Anwendungen für recycelte Kunststoffe ausgebaut werden. Partnern, Kunden und Markeneigentümern entlang der Wertschöpfungskette werde ermöglicht, ihre Recyclingquoten zu erfüllen und mehr Rezyklate in Produkten einzusetzen.

Quelle: Borealis