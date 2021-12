Fachtagung Abbruch 2022: Die Branche trifft sich am 11. März in Berlin

Am 11. März 2022 veranstaltet die DA Service GmbH für den Deutschen Abbruchverband e.V. (DA) endlich wieder die Fachtagung Abbruch in der Station Berlin, Luckenwalder Straße in Berlin. Dieses Industriedenkmal, ein alter Postbahnhof, passt mit seinem rustikalen Charme ganz besonders gut zur Abbruchbranche und gibt den richtigen Rahmen.

In 2020 waren über 1.100 Teilnehmer und 127 Aussteller mit einer vermieteten Nettofläche von über 1.000 Quadratmetern zu dem Jahrestreff der europäischen Akteure für Abbruch und Rückbau gekommen, sodass die Erwartungen und die Freude darauf – vor allem nach der Corona-bedingten Zwangspause – für 2022 hoch sind.

Vortragsprogramm

Dr. Hajo Schumacher hält die Keynote zum Thema „Abbruch, Umbruch, Aufbruch – wohin steuert die neue Regierung?“ Der bekannte Berliner Journalist und Publizist wird darin eine sicherlich spannende Politikanalyse vornehmen, rückblickend auf die ersten sechs Monate nach der Bundestagswahl vom September 2021. Anschließend stehen zwölf weitere Fachvorträge auf dem Programm über aktuelle und interessante Themen rund um den Abbruch. Die ausgewiesenen Experten werden in ihren Vorträgen viele praxisorientierte Informationen zu interessanten Baustellenberichten geben sowie zum Umgang mit Schadstoffen, Recyclingbaustoffen und rechtlichen Vorgaben.

So wird in diesem Jahr unter anderem über den „Rückbau des Coca-Cola Werks in Bremen – Industriefläche im Wandel der Zeit seit 1878“ informiert, genauso wie über „Die sichere Entsorgung von asbesthaltigem Schleif- und Fräsgut: Ein echtes oder ein konstruiertes Problem?“ aufgeklärt. Weitere interessante Vorträge wie „Komplexer Einsatz verschiedener Abbruchmethoden für 250.000t Stahlbeton“ oder „Problemfelder bei Rezyklat-Vorgaben für Bauprodukte“ tragen zum bewährten Themenmix ebenso bei wie diverse andere Fachvorträge, wie zum Beispiel „Transportprozessplanung und Transportdurchführung“ und viele mehr.

Fachausstellung

Zur Fachausstellung mit großer Bandbreite an Produkten hatten sich bis November bereits über 70 Aussteller mit über 750 Quadratmeter reiner Netto-Ausstellungfläche registriert. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Branche die Veranstaltung wirklich vermisst hat und sich schon auf 2022 freut! Die aktuelle Ausstellerliste kann auf der Veranstaltungswebseite eingesehen werden und die Registrierungen als Aussteller sind noch bis zum 3. Januar 2022 möglich.

Dialogabend

Der Dialogabend wird wie in den Vorjahren auch wieder in der Station Berlin stattfinden, sodass die Ausstellung parallel zum Dialogabend weiter geöffnet bleiben wird. Das verbessert die Austausch- und Informationsmöglichkeiten für beide Seiten – Teilnehmer und Aussteller – und ermöglicht vielfältige Netzwerkchancen den ganzen Abend über.

Sponsoren

Dass die Fachtagung Abbruch gut etabliert ist, zeigt die für den Verband sehr erfreuliche Mitwirkung von Sponsoren, die bislang schon gewonnen werden konnten. Dafür dankt der DA seinen Unterstützern schon jetzt herzlich!

Programm und Anmeldung

Auf der Veranstaltungswebseite www.fachtagung-abbruch.de kann das Programm der Fachtagung Abbruch 2022 eingesehen werden. Es finden sich dort auch sämtliche weitere Informationen und Details zur Veranstaltung. Die ausschließliche Online-Anmeldung ist bis zum 18. Februar 2022 möglich.

Für die Sicherheit aller Teilnehmer findet die Veranstaltung unter der 2G-Plus-Regelung (geimpft oder genesen gegen/von Corona plus aktuellem Negativ-Test) statt. Das hat nach aktuellem Stand der Auflagen den Vorteil, dass innerhalb der Veranstaltung die Masken- und Abstandspflicht entfällt. (Verschärfungen/Lockerungen bleiben vorbehalten, jeweils angepasst an die aktuell dann geltenden behördlichen Auflagen.)

Der Deutsche Abbruchverband freut sich sehr auf Ihr Kommen und vor allem auf das Wiedersehen mit Ihnen!

Quelle: Deutscher Abbruchverband e.V.