AfB gewinnt Distri Award 2022 im Bereich Refurbishing und Remarketing

In einer umfangreichen Leserbefragung hat das Fachmagazin IT-Business die besten Distributoren des Jahres ermittelt – mit Erfolg für AfB social & green IT. Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen erhielt die Gold-Auszeichnung in der Kategorie Refurbishing und Remarketing.

AfB-Geschäftsführer Daniel Büchle und Kai Keune, zuständig für Business-Development, haben den Distri Award 2022 jetzt bei einem feierlichen Event entgegengenommen. Daniel Büchle: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist ein Ausdruck des Vertrauens sowohl unserer Partnerfirmen in unsere Dienstleistungen als auch unserer Kundinnen und Kunden in unsere sorgsam aufbereiteten IT- und Mobilgeräte. Damit ist der Award vor allem eine Anerkennung der hervorragenden Leistung aller unserer Mitarbeitenden. Wir sehen ihn außerdem als Ansporn, uns weiterhin für Themen wie Klimaschutz, Ressourcenschonung, Inklusion und digitale Bildung einzusetzen.“

Der zertifizierte Refurbishing-Prozess von AfB umfasst die Datenschutz-konforme Abholung, eine softwarebasierte, revisionssichere Datenlöschung sowie die geprüfte Aufbereitung mit einem Betriebssystem-Update. Danach verkauft AfB die Geräte an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen, Schulen und mittelständische Unternehmen. Durch die Verlängerung der Nutzungsdauer von IT-Geräten werden wertvolle Rohstoffe sowie Wasser und Strom eingespart und schädliche Emissionen wie CO2 und Stickoxide reduziert. AfB schafft zudem Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt – dies betrifft derzeit fast die Hälfte der europaweit rund 600 Mitarbeitenden.

Die Gold-Auszeichnung durch die Leser der „IT-Business“ bestätigt die verantwortungsvolle Arbeit von AfB social & green IT. Bei der Befragung konnten die Leser Unternehmen in elf Kategorien bewerten, dazu gehören unter anderem die Leistungsfähigkeit, Fachkompetenz, Servicequalität und Kundenfreundlichkeit. AfB konnte hier auf allen Ebenen überzeugen.

Quelle: AfB gemeinnützige GmbH