AfB social & green IT zieht positive Halbjahresbilanz

Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft.



Zertifiziertes Refurbishing „made in Europe“ boomt: Im ersten Halbjahr des Jahres hat AfB social & green IT allein in Deutschland insgesamt 241.000 gebrauchte IT- und Mobilgeräte von 438 Unternehmen und Behörden übernommen, teils als Ankauf, teils als Spende. 98 IT-Partner wurden neu dazugewonnen. Auch das Team des Inklusionsunternehmens ist gewachsen. Sieben neue Arbeitsplätze wurden für Menschen mit Behinderung geschaffen.

Von den bearbeiteten Geräten konnte AfB 71 Prozent wiedervermarkten. Die ökologische Wirkung dieser Arbeit analysiert der Refurbishing-Pionier transparent auf Basis diverser Studien, so mit myclimate. Im Vergleich zur Neuproduktion von IT- und Mobilgeräten wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres durch die Tätigkeit von AfB in Deutschland rund 23.000 Tonnen CO₂-äquivalente Treibhausgasemissionen und 173 Millionen Liter Wasser weniger verbraucht. Die eingesparten 86 Millionen kWh Primärenergie entsprechen dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 24.000 Haushalten in Deutschland.

Entsprechend positiv fällt das Fazit von Daniel Büchle, CEO von AfB social & green IT, aus: „Das erste Halbjahr sowie die ersten Wochen des zweiten Halbjahrs stimmen mich sehr zuversichtlich. So konnten wir unter anderem unsere Wiedervermarktungsquote von mehr als 70 Prozent im Vorjahr beibehalten – trotz der allgemein schwierigen Wirtschaftslage. Ausschlaggebend dafür ist zum einen, dass wir noch mehr Zeit und Know-how in die Aufbereitung von IT- und Mobilgeräten investieren und auch nicht vor komplizierten Reparaturen zurückschrecken. Andererseits konnten wir sowohl neue Vertriebskanäle erschließen als auch in bestehenden Vertriebskanälen neue Kundinnen und Kunden für refurbished IT gewinnen.“

AfB bildet als Refurbisher den kompletten Wertschöpfungsprozess selbst ab, was laut dem Unternehmen in der Branche eine absolute Ausnahme ist: Von der datenschutzkonformen Abholung mit eigenem Fuhrpark über die sichere Löschung aller vorhandenen Daten und die Aufbereitung der Geräte bis hin zum Verkauf im Webshop beziehungsweise in stationären Läden, unter anderen in Berlin, Köln und Nürnberg. Um Konsumenten davon zu überzeugen, dass Hardware „refurbished by AfB“ eine attraktive Alternative zum Neukauf ist, stellt das gemeinnützige Unternehmen den Geräte-Zustand transparent in Gradings dar und hat daher auch eine extrem geringe Retourenquote.

„In Europa komplett gefertigte IT-Geräte gibt es bislang nicht. Aber wir bieten Konsumenten eine ökologische, faire Alternative: Hardware, die komplett in der EU refurbished wurde, und zwar zu gerechten Arbeitsbedingungen“, betont Daniel Büchle. „Zugleich unterstützen wir Partnerunternehmen bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, indem wir ihnen Wirkungsstudien über ihren geleisteten Beitrag zur Verfügung stellen. Diese können sie beispielsweise in ihren ESG-Reportings und CSRD-Berichten verwenden. Auf dieser Basis werden wir Klimaschutz und Inklusion weiter vorantreiben.“

Quelle: AfB social & green IT