Augustin Entsorgung übernimmt die Altglassammlung im Landkreis Emsland

Der Wechsel des Entsorgungsdienstleisters findet zum 1. Januar 2022 statt – neue Sammelbehälter werden bereits ab November aufgestellt.

Für die Altglassammlung im Landkreis Emsland ist ab Januar 2022 das Unternehmen Augustin Entsorgung zuständig. „Wir freuen uns sehr, dass die Reclay Group sich für Augustin Entsorgung entschieden hat. Als regionales Unternehmen aus dem Emsland ist es uns ein besonderes Anliegen, die Kreislaufwirtschaft im Emsland nachhaltig mitzugestalten“, sagt Bernhard Klaus, Geschäftsführer der Theo Augustin Städtereinigung GmbH & Co. KG.

Die Reclay Group tritt in Deutschland als duales System auf und ist unter anderem im Bereich der Entwicklung von Rücknahmesystemen für Verkaufs- und Transportverpackungen tätig.

Für den Sammelauftrag stellt Augustin Entsorgung über 800 neue Altglas-Sammelbehälter bereit. Diese werden bereits im November und Dezember an den Sammelplätzen aufgestellt, sind jedoch erst ab dem 3. und 4. Januar 2022 zur Benutzung freigegeben, sodass die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Emsland die neuen Augustin Sammelbehälter ab dann wie gewohnt nutzen können. Die Aufstellung und Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit dem AWB Landkreis Emsland.

Information zum Unternehmen

Die Theo Augustin Städtereinigung GmbH & Co. KG gehört zur Augustin Entsorgung Firmengruppe und ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. Seit über 85 Jahren stellt der Entsorger einen Partner für Gewerbe, Industrie und Kommunen dar. Augustin Entsorgung beschäftigt über 650 Mitarbeiter an zehn Standorten im Norden und Nordwesten Deutschlands. Das mittelständische Unternehmen steht für vier Geschäftsbereiche: Kreislaufwirtschaft, Sonderabfälle, Altmetalle sowie Kanal und Straße.

Quelle: Augustin Entsorgung Holding GmbH