Entsorgung & Entrümpelung: Freundlich und fair

Das Entsorgungsunternehmen „Wirentsorgen“ ist ein traditionelles Familienunternehmen, welches auf Freundlichkeit und faire Preise setzt und von zufriedenen Kunden lebt. Der direkte Kontakt zum Kunden ist hier durchaus gewünscht und gehört genauso zur Philosophie des Unternehmens, wie die offene und ehrliche Kommunikation und absolute Leistungsbereitschaft des Teams.

Transparentes Preis-Management

Als professioneller Dienstleister im Bereich Entrümpelung und Entsorgung steht Wirentsorgen Privathaushalten und gewerblichen Kunden gleichermaßen bei der Räumung von Wohnungen, Häusern und anderen Immobilien zur Verfügung. Das transparente Preismanagement kommt den Kunden besonders zugute, wird hier doch nichts abgerechnet, was vorher nicht ausdrücklich vom Kunden beauftragt wurde. Im Gegensatz zu billigen Pauschalangeboten arbeitet das Unternehmen ohne versteckte Kosten und mit einem konkreten Festpreisangebot, in dem alle Posten genaustens aufgeführt sind.

Außerdem findet vor Angebotserstellung bei jedem Kunden eine Besichtigung zum Wunschtermin statt. Aufgrund der umfassenden Analyse und in Absprache mit dem Kunden werden anschließend alle vereinbarten Leistungen im bereits erwähnt Festpreisangebot zusammengefasst.

Kosten sparen & Umwelt schonen durch Ankauf

Mit dem Ankauf eines kompletten Hausrats bei Wohnungs- oder Haushaltsauflösungen ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden durch die anschließende Wertanrechnung die Kosten für die Entsorgung zu reduzieren. Auf diese Art und Weise sparen die Kunden Geld. Außerdem wird die Umwelt geschont, wenn am Ende durch eine mögliche Wiederverwendung weniger Gegenstände entsorgt werden müssen.

Effiziente & umweltfreundliche Entsorgung

Das Team von Wirentsorgen ist stets bemüht einen Auftrag so effizient wie möglich durchzuführen um Zeit, Kosten und Wege zu sparen. Aufgrund der Erfahrung ist es für das Unternehmen ein Leichtes, Einsparpotenziale aufzudecken und damit nicht nur für eine Kostensenkung, sondern auch eine umweltfreundliche Entsorgung zu sorgen.

Damit die Kunden von Wirentsorgen die fachgerechte Entsorgung sämtlicher Abfälle nachvollziehen können, stellt das Unternehmen auf Anfrage einen schriftlichen Entsorgungsnachweis aus.

Kommunikation ist das A & O

Für Wirentsorgen ist die Kommunikation mit dem Kunden das A & O einer ehrlichen Geschäftsbeziehung. Das Team steht jedem Interessierten gerne für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung und berät seine Kunden ausführlich und kompetent zu allen unternehmensrelevanten Bereichen wie:

• Wohnungs- und Haushaltsauflösungen

• Entrümpelungen

• Räumung von Gewerbeobjekten

• Sperrmüll

• Nachlassankauf

Bei der Arbeit stehen außerdem Rücksichtnahme und Diskretion mit an oberster Stelle. Selbst wenn es um heikle Themen wie die Räumung einer Messiewohnung geht, zeigt Wirentsorgen aufgrund seiner Erfahrungen ein professionelles Vorgehen und das nötige Fingerspitzengefühl. Das positive Feedback der Kunden ist der Ansporn für das Team von Wirentsorgen und die Bestätigung für das Unternehmen, dass faire Preise, eine gute Kommunikation und die umweltgerechte Entsorgung inkl. Recycling die Pfeiler einer gesunden Unternehmensphilosophie darstellen.

www.wirentsorgen.de

Quelle: WirEntsorgen / Patryk Mazurkiewicz