Recycling leicht gemacht: Die innovative App für einen grüneren Planeten

Die Impact-App „TFP: The Fortunate Planet“ klärt über korrektes Recycling auf, belohnt die Nutzer und dokumentiert ihre umweltfreundlichen Aktivitäten auf spielerische Art.

Jedes Stück korrektes Recycling zählt und spart CO2. Damit das im Alltag gelingt und die richtigen Anreize setzt, hat das Start-up hinter der Impact-App “TFP: The Fortunate Planet” einen spielerischen Ansatz entwickelt: Die Nutzer sammeln Punkte für jedes korrekte Recycling sowie für das Hinzufügen von Abgabestellen und Produkten. Die gesammelten EcoCredits können direkt in der App im „Green Marketplace“ in nachhaltige Belohnungen eingetauscht werden.

Die kostenlose Impact-App wird laufend weiterentwickelt und enthält neu eine Suchfunktion. Durch Scannen eines Barcodes mittels Handykamera erhält der Nutzer die Recycling-Empfehlung und sieht auf der Karte die am nächsten gelegene Abgabestelle. Auch die Suche nach Materialarten und Stichworten ist möglich. Fehlende Produkte kann der Nutzer direkt hinzufügen. So helfen sich die App-Nutzer gegenseitig, besser und einfacher zu recyceln.

Eine weitere Neuerung ist das Ranking: Die App-Nutzer können sich mit Freunden oder Arbeitskollegen messen und an monatlichen Challenges teilnehmen. Dabei gibt es jeweils Extra-Preise und Auszeichnungen zu gewinnen. Die erfolgreichsten Trash-Pandas werden monatlich in den Ranglisten publiziert.

Gemeinsam gegen die globale Abfallkatastrophe

Jährlich gehen weltweit 500 Millionen Tonnen an recycelbaren Materialien verloren – durch schlechtes Abfallmanagement. Unzählige Tonnen CO2 könnten eingespart werden durch effizienteres Wieder- und Weiterverwenden, Umnutzen, Reparieren: Die Kreislaufwirtschaft anstelle der Wegwerfgesellschaft.

Die App „TFP: The Fortunate Planet“ („Bestes Start-up der Kreislaufwirtschaft 2021“) bildet die digitale Plattform für die Transformation von der Linear- zur Kreislaufwirtschaft. Sie verbindet Hersteller, Einwohner, Entsorger und Recycler miteinander – global anwendbar und adaptierbar auf die lokalen Gegebenheiten. Mithilfe der Kreislauf-App kann jeder täglich einen aktiven Beitrag leisten für eine grünere Zukunft. App erhältlich im Google Playstore und Apple App-Store.

Quelle: TFP: The Fortunate Planet