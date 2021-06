Biodegma ist ab jetzt eine Marke der Sutco Recyclingtechnik GmbH

Zum 1. Juli 2021 übernimmt die Sutco RecyclingTechnik GmbH die Marke Biodegma und erweitert damit ihr Portfolio um eine zusätzliche Technologie im Bereich der biologischen Abfallbehandlung.

Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit der beiden Unternehmen und der Realisierung verschiedener großer Projekte im Bereich der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlung, vorwiegend in Polen, übernimmt der Anlagenbauer nun das Asset des Ludwigsburger Unternehmens, das sich auf die Planung und den Bau aerober Abfallbehandlungsanlagen spezialisiert hat.

Auch der langjährige Geschäftsführer der Biodegma, Ralf Müller, und seine Mitarbeiter werden in die Organisation der Sutco RecyclingTechnik eingegliedert. Sie bleiben am ursprünglichen Biodegma-Standort Ludwigsburg und werden von dort aus in gewohnter Weise ihre Geschäfte betreiben. Der Anlagenbauer vergrößert mit dem Neuerwerb seine Möglichkeiten, auf die verschiedenen Anforderungen seiner weltweit vertretenen Kunden einzugehen.

Quelle: Sutco RecyclingTechnik GmbH