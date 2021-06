Oryx Stainless Group eröffnet neues Lager in Spanien

Das Unternehmen Oryx Stainless España S.L. hat am 1. Mai 2021 einen neuen Lager- und Umschlagplatz in Vilanova i la Geltrú, 40 Kilometer südlich von Barcelona, eröffnet. Das 2020 gegründete Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Oryx Stainless Group, einer führenden Unternehmensgruppe für den Handel und die Aufbereitung von Edelstahlschrott.

Der Start des neuen Lager- und Umschlagplatzes ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Strategie der Oryx Stainless Group, regionaler Partner bestehender und neuer Lieferanten zu sein und gleichzeitig weiterhin ein verlässlicher Partner der weltweiten Edelstahlindustrie zu bleiben. Der neue Standort liegt in einer wirtschaftlich attraktiven Region mit unmittelbarem Zugang zu wichtigen Kunden sowie hoher Schrottverfügbarkeit aufgrund der dichten industriellen Infrastruktur.

Das Management der Oryx Stainless España, bestehend aus langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern der Oryx Stainless Group, wird sich mit der in Vilanova i la Geltrú getätigten Investition darauf fokussieren, seinen Partnern in Südeuropa einen hervorragenden Service rund um den Edelstahlschrott zu bieten. Jorge Rodriguez Cameselle, Managing Director der Oryx Stainless España: ,,Oryx Stainless ist bereits seit vielen Jahren auf dem iberischen Markt aktiv. Unser Team freut sich darauf, die bestehenden Beziehungen zu unseren Lieferanten zu vertiefen und auch anderen Partnern eine neue Alternative zu den etablierten Händlern in Spanien zu bieten.”

Tobias Kämmer, CEO der Oryx Stainless Group: ,,Wir sind sehr froh darüber, unsere Beziehungen mit unseren Geschäftspartnern in Südeuropa ausbauen zu können. Oryx Stainless España ist den gruppenweit gültigen Grundsätzen der Environmental Social Governance (ESG) verpflichtet und wird mit der Bereitstellung von hochwertigen sekundären Rohstoffen zur umweltfreundlichen Produktion von Edelstahl mit deutlich reduziertem CO2 Verbrauch beitragen.“

Quelle: Oryx Stainless Group