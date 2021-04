xelectrix Power Box – XPB PRO Range mit Red Dot Award ausgezeichnet

Die xelectrix Power GmbH hat erfolgreich am Red Dot Award: Product Design 2021 teilgenommen. An die xelectrix Power Box – XPB PRO Range vergab die internationale Jury die Auszeichnung „Red Dot“, die für hohe Designqualität steht.

Das funktionelle Produktdesign basiert auf Benutzerfreundlichkeit und ist für Anwendungen auf netzunabhängigen, robusten Baustellen bis hin zu gewerblichen und industriellen Innenprojekten konzipiert. Batteriespeicher, Leistungselektronik und Steuerung sind in einem Komplettsystem vereint und bei Lieferung leicht zu installieren (Plug & Play).

Das modulare und multifunktionale Energiespeichersystem bietet mit der „Parallel Platform Technology“ ein besonderes Wechselrichterkonzept für On- und Off-Grid Anwendungen. Die xelectrix Power Box ist ergonomisch gestaltet und kombiniert als 3-phasiges, AC-gekoppeltes, 400 Volt-Speichersystem mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Die modulare Erweiterung der Batteriekapazität durch Ein- und Ausfahren von Batteriemodulen ermöglicht maximale Flexibilität, um den individuellen Kundenanforderungen zu entsprechen.

Prof. Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot, über die Sieger: „Die Sieger des Red Dot Award: Product Design 2021 haben mich in diesem Jahr in besonderem Maße beeindruckt. Die Gestaltung ihrer Produkte ist hervorragend – in Hinblick auf die Ästhetik und die Funktionalität. Sich in einem so starken Teilnehmerfeld zu behaupten und unsere Jury zu überzeugen, ist nicht einfach. Daher gratuliere ich den Preisträgern ganz herzlich zu ihrem Erfolg.“

Evaluierungsplattform für gutes Design

Der Red Dot Award: Product Design, der in seinen Ursprüngen seit 1955 besteht, zeichnet die besten Produkte eines jeden Jahres aus. „In search of good design and innovation“ – auf die Suche nach gut gestalteten und innovativen Produkten begaben sich die rund 50 Juroren des Wettbewerbs auch 2021. Das internationale Expertengremium besteht aus Fachleuchten unterschiedlichster Bereiche. Im Rahmen eines mehrtägigen Verfahrens haben sie die eingereichten Produkte eingehend geprüft. Bewertungskriterien wie die formale Qualität, die Ergonomie und die Langlebigkeit, dienten dabei als Orientierung.

Ab dem 21. Juni 2021 ist die xelectrix Power Box – XPB PRO in der Online-Ausstellung auf der Red Dot-Webseite zu sehen. An diesem Tag beginnt auch die Red Dot Design Week, während der die diesjährigen Preisträger und damit auch xelectrix Power digital gewürdigt werden.

Quelle: xelectrix Power GmbH