23. Internationaler bvse-Altpapiertag: Das digitale Altpapier-Event im TV-Format

Der Countdown läuft: Am 22. April startet der 23. Internationale bvse-Altpapiertag – online. Er bietet exklusive Informationen, hochkarätige Fachleute und den Blick über den berühmten Tellerrand. Corona zum Trotz und als Chance: In diesem Jahr im digitalen TV-Format. Die Veranstaltung wird simultan deutsch/englisch übersetzt.

Die veränderten globalen Marktbedingungen stellen nicht nur die Altpapierbranche, sondern die gesamte Papier-Wertschöpfungskette vor Herausforderungen. Die Lage auf den internationalen Altpapiermärkten ist volatil wie selten. Die Situation in den Regionen unterschiedlich. Gleichzeitig stellt sich die Altpapierbranche auf die neuen Herausforderungen ein, die sie und die Verpackungsindustrie zu bewältigen haben.

All dem trägt das Programm des digitalen Branchen-Events natürlich Rechnung. Für das zentrale Markt-Panel wurden Experten aus maßgeblichen Regionen der Welt gewonnen. Sie vermitteln mit Präsentationen und in einer moderierten Frage- und Antwort-Runde wertvolle Einblicke in die Marktlage in China, Indonesien, Südost-Asien und dem asiatischen Subkontinent, in Nordamerika und in Europa.

Darüber hinaus bietet der 23. Internationale bvse-Altpapiertag weitere Themen, die für das Tagesgeschäft der Altpapierrecyclingwirtschaft von Bedeutung sind. Werner Steingaß, bvse-Vizepräsident und Vorsitzender des bvse-Fachverbandes Papierrecycling, leitet dazu in einem Video-Impuls ein.

Für einen Unternehmer ist es wesentlich zu wissen, wohin sich die Rahmenbedingungen entwickeln. Entsprechend gespannt sind wir auf den Keynote Speaker Professor Dr. Michael Hüther, Direktor und Präsidiumsmitglied des Instituts der deutschen Wirtschaft. Er fragt provokant: „Ein Jahr für die Tonne: Wie nachhaltig wird die Erholung aus der Krise?“

Die Anerkennung der Recycling-Aktivitäten unserer Branche als wesentlicher Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz schreitet in Brüssel voran. Andererseits sehen wir uns zunehmend mit neuen Vorgaben konfrontiert. Emmanuel Katrakis, Secretary General des europäischen Recycling-Dachverbandes EuRIC, stellt die EU-Aktivitäten vor und bewertet sie in seinem Vortrag: „Altpapier & und der europäische Green Deal – Segen oder Fluch?“

Unter der Überschrift: „Neue Trends bei Konsumgüterverpackungen“ greift der Internationale Altpapiertag ein Thema auf, das die gesamte Wertschöpfungskette Papier betrifft. Wie umfassend entwickelt sich der Switch von Plastik hin zu faserbasierten Verpackungen? Was bedeutet das für das qualitative Papierrecycling? Welchen Herausforderungen müssen sich Verpackungshersteller, Papierindustrie, duale Systeme und die Altpapierbranche stellen?

Unterstützt wird der diesjährige Internationale Altpapiertag durch die Premium-Sponsoren Entsorgungstechnik Bavaria GmbH und die tegos GmbH sowie von weiteren Sponsoren.

Quelle: bvse