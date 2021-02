Klimaneutrale Transportlösungen: DHL und Volvo Trucks bündeln ihre Kräfte

DHL Freight und Volvo Trucks treiben gemeinsam die Einführung von rein elektrischen, schweren Lkw für Regionalverkehre in Europa voran.

Die Zusammenarbeit markiert einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung klimaneutraler Transportlösungen. Bisher wurden elektrische Lkw hauptsächlich für kürzere Distanzen in Stadtgebieten eingesetzt. DHL Freight und Volvo Trucks haben nun ein Projekt ins Leben gerufen, das sich auf den Transport über längere Strecken und höhere Lasten konzentriert. Das Projekt umfasst die weltweit erste Pilotierung eines rein elektrischen Volvo FH Lkw mit einem kombinierten Gesamtgewicht von bis zu 60 Tonnen.

Ab März wird der Lkw zwischen zwei Logistikterminals von DHL Freight in Schweden verkehren. Die einfache Distanz beträgt dabei ungefähr 150 Kilometer. Während dieser Testphase erwarten Volvo und DHL wertvolle Erkenntnisse und Informationen zum Setup und zum Betrieb einer geeigneten Ladeinfrastruktur. Mithilfe dieser Daten lässt sich das ideale Gleichgewicht zwischen Entfernung, Beladung und Ladepunkten im täglichen Straßentransport ermitteln. DHL arbeitet gemeinsam mit Volvo Trucks aktiv an der Verbesserung seiner Ökobilanz. Schließlich bildet Nachhaltigkeit einen zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Die Dekarbonisierung des Frachtverkehrs

„Wir möchten alle logistikbezogenen Emissionen auf null reduzieren. Wichtige Meilensteine wurden dabei bereits erreicht: Im Vergleich zu 2007 hat sich die CO2-Effizienz unseres Konzerns um 35 Prozent verbessert. Wir sind auf diesem Weg allerdings auch auf innovative Technologielösungen und starke Partnerschaften angewiesen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere enge Zusammenarbeit mit Volvo Trucks, einer der größten Lkw-Marken der Welt, uns unseren ambitionierten Umweltzielen im Straßentransportsektor einen weiteren wichtigen Schritt näher bringt“, erklärt Uwe Brinks, CEO von DHL Freight.

Volvo Trucks fördert den notwendigen Umstieg auf fossilfreie Transporte und gestaltet den Übergang zur Elektrifizierung so nahtlos und effizient wie möglich. Dabei werden alle Aspekte des elektrifizierten Ökosystems berücksichtigt, darunter Ladevorgänge, Routenplanung, Fahrzeuge, Service und weiterer Support.

„Das Transportgeschäft verändert sich rasant und Nachhaltigkeit bildet einen zunehmend wichtigen Geschäftsvorteil für viele unserer Kunden. Wir bieten effektive Transportlösungen, die einen schnellen Umstieg auf fossilfreie Antriebe wie Strom ermöglichen. Wir pflegen eine langjährige Beziehung zu DHL. Dank ihrer umfassenden und globalen Expertise im Logistikbereich können wir die Voraussetzungen für den technologischen Wandel untersuchen, um diesen weiter voranzutreiben und unser System an die Anforderungen und Beförderungspräferenzen der Kunden anzupassen“, erklärt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

DHL Freight fördert aktiv verschiedene Projekte zu Nachhaltigkeit und fossilfreier Technologie und hat in Schweden ein klimafreundliches Versandprogramm eingeführt. Dabei entrichten die Kunden für jedes versendete Paket oder jede versendete Palette einen festgelegten Zuschlag, und die entsprechenden Erträge werden vollständig in saubere Technologien innerhalb des schwedischen Netzwerks investiert.

„Der Logistiksektor steht vor einer immensen Herausforderung, die aber gleichzeitig auch große Chancen bietet – die Dekarbonisierung des Frachtverkehrs. Durch die Zusammenarbeit mit Volvo Trucks übernimmt DHL Freight eine noch größere Rolle beim Umstieg auf nachhaltige Alternativen – ein weiterer wichtiger Beleg für unsere langfristige Strategie hin zu klimaneutralem Transport“, erklärt Robert Zander, CEO von DHL Freight Schweden.

Die Lkw-Modelle Volvo FL Electric und Volvo FE Electric für die Distribution in urbanen Gebieten werden bereits in Serienproduktion hergestellt. Ein neuer, spezialgefertigter Volvo FL Electric Truck ist seit Kurzem in London, als landesweit erster vollelektrischer Lkw für Transporte im Stadtgebiet für DHL Supply Chain im Einsatz. Nachdem Volvo Trucks Ende des vergangenen Jahres mit dem Vertrieb des VNR Electric in Nordamerika begann, wird der Vertrieb der elektrischen Schwerlast-Produktpalette in diesem Jahr auch in Europa starten.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unser gesamtes Lkw-Portfolio bis spätestens 2040 auf fossilfreie Alternativen umzustellen“, erklärt Roger Alm.

Projektdetails:

Das DHL-Volvo-Projekt beginnt im ersten Quartal 2021 und ist Teil von REEL, einer Initiative unter der Leitung von Schwedens Innovationsagentur Vinnova, die den Umstieg auf elektrifizierte Frachttransportsysteme fördert. Die Strecke verläuft zwischen den schwedischen Städten Göteborg und Jönköping und beträgt einfach 150 Kilometer. Die Fahrzeuge werden bei DHL in Jönköping und am Volvo Truck Center in Göteborg geladen.

Quelle: DHL Freight & Volvo Trucks