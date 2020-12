PreZero Polymers Austria GmbH nimmt neuen Doppelschnecken-Extruder in Betrieb

Im Beisein des Kärntner Landeshauptmanns Dr. Peter Kaiser und des Bezirkshauptmann-Stellvertreters von Völkermarkt, Dr. Adalbert Janesch, hat die PreZero Polymers Austria GmbH am 11. Dezember offiziell ihren neuen Doppelschnecken-Extruder in Betrieb genommen. Mit dem Extruder können künftig besonders hochwertige Kunststoffrezyklate für den weltweiten Markt erzeugt werden.

„Europaweit fallen jedes Jahr 29 Millionen Tonnen an Kunststoffabfällen an. Deren umweltfreundliche Wiederverwertung ist eine der wesentlichen Fragen unserer Gesellschaft. Die PreZero Polymers Austria GmbH trägt mit ihren 100 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenfalls viel dazu bei, den Green Deal-Zielen der EU zum Durchbruch zu verhelfen“, sagte Kaiser.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie wird bei PreZero Polymers weiter in die Zukunft des Unternehmens investiert. „Die Errichtung des Erema Doppelschnecken-Extruders ist für uns ein wichtiger Meilenstein in der Schließung des Kunststoff-Kreislaufes. Die Anlage ermöglicht es uns, hochqualitative Kunststoffrezyklate für unsere Kunden herzustellen. In Zeiten wie diesen freut es uns umso mehr, zusammen mit dem Kärntner Landeshauptmann, Dr. Peter Kaiser, den Betrieb dieser Anlage offiziell eröffnen zu dürfen“, erklärte Robert Lackner, Head of Business Operation bei PreZero Polymers.

Der Doppelschnecken-Extruder des Herstellers Erema aus Österreich verfügt über eine Ausstoßleistung von 2.200 Kilogramm pro Stunde und ist in der Lage, bis zu zwölf verschiedene Materialien zu mischen. Die Kunststoffrezyklate von PreZero Polymers schaffen damit Alternativen für den Einsatz neuer Kunststoffe. Anwendungsfelder der Rezyklate sind unter anderem die Garten- und Möbelbaubranche, die Bereiche Haushaltsgeräte und Bauwesen bis ihn zur Automobilindustrie.

Das kontinuierliche Wachstum von PreZero Polymers ist Investitionen wie diesen und einer gelungenen Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt zu verdanken. Dadurch konnten über 100 Arbeitsplätze im Bezirk Völkermarkt geschaffen werden. Zukünftig sollen dort zusätzlich 20 neue Arbeitsplätze entstehen.

PreZero Polymers ist mit über 25 Jahren Erfahrung und zwei operativen Standorten in Haimburg (Österreich) und Fonte (Italien) in Europa ein etablierter Akteur im Kunststoffrecycling. Der Kunststoff-Spezialist ist seit 2019 Teil des international tätigen Umweltdienstleisters PreZero und damit Teil der Schwarz Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören.

Quelle: PreZero Polymers